Lángokban áll Bahmut, mégis kitart az ukrán védelem

Több irányból támadta az ukrán védelmi vonalat az orosz hadsereg kedden. A kiemelt cél továbbra is Bahmut városa, a Föderáció nagy erőket vet be. Az ukrán védelem azonban továbbra is kitart, egy orosz vadászgépet is kilőttek Kijev csapatai.

A harcok központjában álló Bahmut egyre jobban megszenvedi az elhúzódó harcokat: a háború előtt több mint 70 ezer fős város rövidesen Mariupol sorsára juthat, hatalmas a pusztítás a településen. A heves harcokat a helyiek is nehezen viselik.

Az ukrán katonák lelkesedését azonban nem tudják így megtörni a Föderáció csapásai. A megerődített védelmi állások ugyanis sorra verik vissza az orosz támadásokat, Bahmut városát pedig továbbra sem tudta teljesen körbevenni a föderációs sereg.

Az orosz hadsereg következő áttöréséhez így könnyen lehet, hogy a tavaszra várt nagy offenzíváig kell várni.