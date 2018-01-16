2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Kurdellenes háborút tervez Erdogan

Hír TV

2018. január 16., kedd 21:33

A Szíriában élő kurdok ellen tervez háborút Törökország. Ezt Recep Tayyip Erdogan elnök közölte, miután egy szíriai kurd településen összecsapások voltak kurdok és török katonák között. A török hadsereg az elmúlt két évben folyamatosan lőtte a szíriai kurdok állásait, akikkel pedig elméletileg egy oldalon harcoltak, a NATO támogatásával, az orosz támogatást élvező Asszad-rezsimmel szemben. Erdogan szerint a török hadsereg péntekig megindíthatja az offenzívát.

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TörökországkurdokRecep Tayyip Erdogan

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