Külső szereplő kell a békekötéshez a kormányfő szerint + videó

Bár a Föderáció katonai sikere vitathatatlan, Ukrajnának pedig egyre kevesebb pénzt folyósít a Nyugat, a háború lezárását kizárólag tárgyalóasztalnál lehet elérni – ezt pedig egyre többen látják be. Ezt az álláspontot képviseli konzekvensen a magyar kormány is a fegyveres konfliktus kirobbanása óta.

Rendre azt mondják, hogy Putyin elnök atombombával fenyegetőzik, bár ilyet még egyszer sem mondott az államfő. Megtette helyette ezt azonban több európai ország és az Egyesült Államok is. A volt brit kormányfő azzal fenyegetőzött, hogy kész megnyomni az aktiváló gombot. Akkor kérdezem, hányadán is állunk a fenyegetőzéssel

