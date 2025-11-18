Különleges szociális állami juttatást jelentett be Donald Trump

Megosztás itt:

Donald Trump a Fehér Házban tartott eseményen elmondta, hogy az amerikaiak a jövő év közepe körül kapják meg a "csekket". "Dollár százmilliókat szedünk be vámok formájában. Részesedést fogunk kibocsátani valószínűleg a következő év közepén, esetleg kicsit később" - fogalmazott.

Az elnök a múlt héten vetette fel azt az elképzelést, hogy a vámbevételekből az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiak 2000 dollár értékben részesedhetnek, a fennmaradó összeget pedig az Egyesült Államok rekordmértékű, 38 ezer milliárd dollárt közelítő államadósságának csökkentésére fordítják.

Donald Trump átfogó vámrendszerének áprilisi bejelentését követően megugrottak az amerikai vámbevételek. Májusban 23,9 milliárd dollár volt a behozott áruk után az államkasszába befizetett vám, júniusban már 28 milliárddal, júliusban pedig 29 milliárddal gazdagodott az amerikai költségvetés.

A friss adatok szerint októberben a vámbevételek jóval meghaladták a 37 milliárd dollárt.

Joe Biden elnökségének négy éve alatt a szövetségi kormány havi vámbevételei 8-10 milliárd dollár között mozogtak.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a közelmúltban meghallgatást tartott és hamarosan döntést hozhat a vámok kivetésének alkotmányosságáról. A vámszabályok ellenzői szerint az elnöknek nem volt jogalapja saját hatáskörben, gazdasági és nemzetbiztonsági vészhelyzetre hivatkozva, a Kongresszus beleegyezése nélkül vámokat bevezetni.

