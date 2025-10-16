Keresés

2025. 10. 16. Csütörtök Gál napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Híradó 15:00

Külföld

Különleges feladatot látnak el a magyar Gripenek + videó

2025. október 16., csütörtök 13:35 | Hír TV
Gripen Baltikum NATO

A magyar légierő látja el a NATO baltikumi, többnemzetiségű légierejének parancsnokságát ezekben a hónapokban.

  • Különleges feladatot látnak el a magyar Gripenek + videó

Németh Andrea tudósítónk a litvániai siauliai légibázison volt, ahonnan a magyar Gripenek felszállnak a riasztásokkor.

Rubint Réka saját Digitális Polgári Kört indított

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Rubint Rékáékkal megalakult a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör

Micsoda elismerés! A magyar válogatott fotójával büszkélkedik a Premier League bajnoka

„Nem sok jóval kecsegtet a továbbjutás" - félti a Rossi-csapatot a válogatott korábbi kapusa

Próbálkoznak a portugálok: megint Lisszabonban játszik a magyar csapat

Ruszin-Szendi: A Kuplung, akitől viszket a tenyere

Csütörtöki sportműsor: Veszprém a férfi kézi BL-ben, Magyarország–Törökország a női kézi Eurokupában

A bizalom halála: lecsaptak a korrupt főorvosokra + videó

A bizalom halála: lecsaptak a korrupt főorvosokra + videó

India meghajolt Trump előtt, súlyos csapást jelent ez Putyinéknak

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

