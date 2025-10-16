Különleges feladatot látnak el a magyar Gripenek + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Nyilvánosan kivégeztek Afganisztánban csütörtökön egy férfit, akit két ember megöléséért ítéltek halálra, az ítéletet az ország északnyugati részén lévő Bádgesz tartomány egyik stadionjában hajtották végre - közölte az afgán legfelsőbb bíróság.
Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy India rövid időn belül leállítja az orosz kőolaj vásárlását. Az elnök a Fehér Házban tartott tájékoztatón Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott beszélgetésére hivatkozva közölte: „Ma biztosított arról, hogy nem lesz olajbeszerzés Oroszországból.”