Külföldről pénzelte a lengyel balliberális oldalt az Action for Democracy

Action for Democracy

Lengyelországban 2023 év végén megtörtént a kormányváltás, amely a Soros-hálózat visszatérését is jelentette az országban. A közmédia vezetését puccs-szerűen, jogellenesen, verőemberek segítségével távolították el, és helyükre régi Soros-kapcsolatokkal rendelkező emberek kerültek, ahogy azt a Magyar Nemzet nemrég részletesen bemutatta.

Az új kormány igazságügyi minisztere az az Adam Bodnar lett, aki korábban Gerald Knaussal, Soros karmesterével jegyzett közös tanulmányt. Bodnar a Soros-egyetemként elhíresült CEU-n folytatta tanulmányait, 2004 és 2015 között a Helsinki Bizottságnál dolgozott, és megfordult a Soros által alapított lengyel Báthory Alapítványnál (Batory Foundation) is.

Itt érdemes megemlíteni azt is, hogy a Soros-hálózat több lengyelországi médiumot is megszerzett a tavalyi választási kampány előtt. A milliárdos spekuláns médiaépítkezése már évek óta zajlik térségünk legnagyobb államában. A lengyel médiaviszonyok kapcsán fontos tudni, hogy a Reuters Intézet 2023-as médiapiaci jelentése alapján a legnagyobb elérésű tévécsatorna eddig is amerikai, a legnagyobb elérésű rádió pedig német kézben volt.

A „biztonság kedvéért” azért egy Soros Györgyhöz köthető alap 2019-ben megszerezte a második legnagyobb lengyel rádióhálózat egy jelentős részét is. Az ország legnagyobb közéleti napilapjában, a Gazeta Wyborcza nevű újságban a Soros-hálózat szintén több éve tulajdonos. Tavaly emellé még a második legnagyobb közéleti lap, a Rzeczpospolita nevű lap kiadójában is többségi részesedésre tett szert a részben Soros György érdekeltségébe tartozó Pluralis nevű médiakonzorcium.

Mindezek után nem meglepő, hogy a Soros Györggyel és fiával, Alex Sorossal az ECFR nevű szervezetben együttműködő Korányi Dávid, Karácsony Gergely korábbi városházi főtanácsadója is aktivizálta magát Lengyelországban.

Korányi az Action for Democracy révén az első hírek szerint 12 lengyel civil szervezetet támogatott a tavalyi lengyelországi választások előtt. A támogatottak a liberális politikai erők kampányát segítették.

