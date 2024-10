Kukásautóra ült Donald Trump + videó

Megosztás itt:

„250 millió ember nem szemét. Meg tudnám mondani, hogy mi az igazi szemét, de ezt mi nem fogjuk kimondani”. - így reagált a republikánus elnökjelölt Joe Biden megnyilvánulására. A regnáló elnök ugyanis szemétnek nevezte Donald Trump támogatóit.

Több hírportál is rámutatott, hogy az amerikai egyesült államok elnökének kijelentése a legrosszabbkor jött Kamala Harrisnek. A demokraták elnökjelöltje ugyanis pont az összefogást hangoztatja kampányában. Donald Trump szerint az amerikai elnök most kimondta mit is gondolnak igazából az emberekről Kamala Harrissel.