Kritikus a helyzet számos közép-európai régióban az esőzések miatt

A folyónál fekvő Opavában az akut árvízveszély miatt már több ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát. A város legnagyobb panelházas lakótelepe is az érintettek között volt. Krnovban és más városokban is evakuálni kellett embereket.

A magas vízállással és árvízzel járó viharok továbbra is sok munkát adnak a csehországi mentőszolgálatoknak is. Különösen a Lengyelországgal határos régiót érinti az ország keleti részén. Vasárnap este Cesky Tesin polgármestere elrendelte több ezer lakos evakuálását a városközpontból, az Odera egyik mellékfolyója, az Olsa ugyanis gátszakadással fenyeget.

A következő órákban rendkívül heves esőzésekre lehet számítani, a következő hat órában a középső régióban akár 60 milliméterre, Alsó-Ausztriában pedig akár 40 milliméterre is. "Ez azt jelenti, hogy az egész országban már most is és ezután is hatalmas áradások lesznek" - mondta Stephan Pernkopf kormányzóhelyettes az APA-nak. „Kerüljék a felesleges utazásokat és utakat!” - kérte.

