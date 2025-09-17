Keresés

Külföld

Kriptovalutákra, bankokra és energiaágazatra irányul a Oroszország elleni 19. szankciócsomag

2025. szeptember 17., szerda 09:12 | Világgazdaság
szankciók Ursula von der Leyen Oroszország Donald Trump fosszilis tüzelőanyagok az EU elnöke

Az EU elnöke szerint Oroszország a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételeiből finanszírozza az ukrajnai vérontást. Meggyengítése érdekében a bizottság javasolja az orosz fosszilis tüzelőanyagok behozatalának felgyorsított megszüntetését.

  • Kriptovalutákra, bankokra és energiaágazatra irányul a Oroszország elleni 19. szankciócsomag

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Miután beszélt Trumppal, Von der Leyen bejelentette az Oroszország elleni 19. EU-s szankciócsomagot – derült ki az Európai Bizottság elnökének közleményéből. Arról állapodott meg a két elnök, hogy további intézkedésekkel erősítik közös erőfeszítéseiket az Oroszországra gyakorolt gazdasági nyomás fokozása érdekében. Arra a döntésre jutottak, hogy az Európai Bizottság hamarosan bemutatja 19. szankciócsomagját, amely a kriptovalutákra, a bankokra és az energiaágazatra irányul.

Az EU elnöke szerint Oroszország háborús gazdasága, amelyet a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartanak fenn, finanszírozza az ukrajnai vérontást, így ennek véget vetése érdekében a bizottság javasolja az orosz fosszilis tüzelőanyagok behozatalának felgyorsított megszüntetését.

Az Amerikai Egyesült Államok közben jóváhagyta az első fegyvercsomagot Ukrajna számára Donald Trump januári hivatalba lépése óta. Ezzel Washington újraindítja a fegyverszállításokat Kijev számára.

Ahogy arról beszámoltunk, zöld lámpát kapott egy különleges fegyverszállítmány Amerikából Ukrajnának. A Reuters hírügynökség szerint ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei által kidolgozott új mechanizmust alkalmazzák, amelynek keretében a NATO tagállamainak pénzügyi támogatásával az Egyesült Államok készleteiből szállítanak fegyvereket Ukrajnának.

Ursula von der Leyen bejelentése az új orosz szankciókról azért is kardinális, mert a Bloomberg egy európai diplomatára hivatkozva arról számolt be, hogy az EU elhalasztotta az Oroszország elleni 19. szankciócsomag bemutatását, miután Donald Trump amerikai elnök szigorúbb korlátozásokat követelt. Az elnök ezután kijelentette, hogy kész súlyos szankciókat bevezetni Oroszország ellen, ha minden NATO-tagország leállítja az orosz olajfelvásárlását.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont felszólította a Fehér Ház vezetőjét, hogy „világosan kifejezett álláspontot” képviseljen az Oroszország elleni szankciókkal és az Ukrajna számára nyújtott biztonsági garanciákkal kapcsolatban, hogy megállítsa Putyint és véget vessen a háborúnak.

Fotó: Shutterstock

Kommentár nélkül

