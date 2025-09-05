Keresés

Kreml: Zelenszkijt beszélni és nem kapitulálni hívta meg Putyin Moszkvába

2025. szeptember 05., péntek 09:25 | MTI

Beszélni és nem kapitulálni hívta meg az orosz elnök ukrán hivatali partnerét Moszkvába - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak pénteken, a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon.

"Moszkvába beszélgetni hívták meg őt (Volodimir Zelenszkijt), nem pedig azért, hogy hogy kapituláljon" - mondta Peszkov.

Arra a kérdésre, hogy miért éppen Moszkvát választották helyszínül, az orosz elnök sajtótitkára közölte, hogy ez Putyin javaslata volt. Rámutatott, hogy az indítványt Zelenszkij a külügyminiszterén keresztül elutasította.

A szóvivő azt hangoztatta, hogy az ukrajnai konfliktus rendezése halad előre, de még korai lenne a befejezésének időpontjáról beszélni. Putyint idézve azt mondta, hogy "látszik a fény az alagút végén".

Megismételte, hogy Oroszország kész békés úton elérni Ukrajnával kapcsolatos céljait, de ha ez nem lehetséges, akkor folytatni fogja a "különleges hadműveletet".

"Az európaiak akadályozzák az ukrajnai rendezést. Nem segítik" - nyilatkozott.

"Mi a helyzet most de facto? De facto van egy elnök (Donald Trump amerikai államfő), aki jelentős erőfeszítéseket tesz az ukrajnai helyzet rendezése érdekében. És látunk egy európai háborús pártot, és az európaiak pedig valóban beleütköztek a militarizmus szellemiségébe. Az erre vonatkozó hivatalos álláspont, ahogy tegnap elhangzott, az, hogy Ukrajnát +acélsündisznóvá+ kell változtatni" - mondta, hozzátette, hogy Európa igyekszik az oroszellenes központként megőrizni Ukrajnát.

Mint fogalmazott, Putyin nagyra értékeli Trump erőfeszítéseit, valamint "kapcsolatuk konstruktív jellegét". Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Kreml Trumpot pontosan az Egyesült Államok elnökeként fogadja el, további szubjektív jellemzők nélkül.

Peszkov szerint a két elnök megbeszélései nem egyszerűek, mert mindketten a saját országuk érdekeit védik, de Putyin ezt nagyra értékeli, "hálás Trumpnak ezért".

A kétoldalú viszonyt jellemezve elmondta, hogy Oroszország és az Egyesült Államok különböző csatornákon - így a Kreml és a Fehér Ház, vagy a titkosszolgálatok közöttin - tartja a kapcsolatot, de "ez egyelőre nem vezetett el az összes kapcsolatunk átfogó felélénküléséhez".

Emlékeztetett rá, hogy Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolata nagyon erősen sérült az előző amerikai kormányzat idején. Úgy vélekedett, hogy a helyreállítás időbe fog telni.

Nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Putyin jövőre elutazzon az amerikai-mexikói-kanadai rendezésű labdarúgó világbajnokságra.

MTI

