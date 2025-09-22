Kreml: Putyin orosz elnök hétfő délután baráti jobbot nyújtott Amerikának fegyverkezés csökkentés témában

Megosztás itt:

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Oroszországban hétfő délután minden szem a Kremlre szegeződik: Dmitrij Peszkov szóvivő bejelentése szerint Vlagyimir Putyin elnök „több fontos nyilatkozatot” tesz a Biztonsági Tanács ülésén. Az eseményre fél három után kerül sor, és meghatározó lehet az ország kül- és belpolitikájára, mivel a vezető testület elsősorban az ország biztonsági stratégiáját alakítja.

Az MTI 14:07-kor gyorshírként közölte a friss információt: Oroszország kész egy évig a februárban esedékes lejárta után is tartani magát a hadászati támadófegyverek csökkenéséről megkötött orosz-amerikai Új START-megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács hétfői ülésén.

Fotó: Shutterstock