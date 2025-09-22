Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 22. Hétfő Móric napja
Jelenleg a TV-ben:

Sajtóklub

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Kreml: Putyin orosz elnök hétfő délután baráti jobbot nyújtott Amerikának fegyverkezés csökkentés témában

2025. szeptember 22., hétfő 14:05 | Frissítve: 2025. szeptember 22., hétfő 14:18 | Világgazdaság
Putyin Biztonsági Tanács Kreml Háború Ukrajnában

Az esemény bel- és külpolitikai irányváltásokat is előrevetíthet.

  • Kreml: Putyin orosz elnök hétfő délután baráti jobbot nyújtott Amerikának fegyverkezés csökkentés témában

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Oroszországban hétfő délután minden szem a Kremlre szegeződik: Dmitrij Peszkov szóvivő bejelentése szerint Vlagyimir Putyin elnök „több fontos nyilatkozatot” tesz a Biztonsági Tanács ülésén. Az eseményre fél három után kerül sor, és meghatározó lehet az ország kül- és belpolitikájára, mivel a vezető testület elsősorban az ország biztonsági stratégiáját alakítja.

Az MTI 14:07-kor gyorshírként közölte a friss információt: Oroszország kész egy évig a februárban esedékes lejárta után is tartani magát a hadászati támadófegyverek csökkenéséről megkötött orosz-amerikai Új START-megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács hétfői ülésén.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Ha ezt teszi, örökre ugrik a jogsi – erről kevesen tudnak

Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába, okosan elhallgatva a tényeket

“Pornós vagyok, aki naponta 100 üzenetet kap férfiak péniszéről – mindre ugyanaz a válaszom”

Szoboszlai üzent, miután a mozdulata lázban tartja egész Liverpoolt

Charlie Kirk: Százezrek búcsúztatták a meggyilkolt jobboldali hitszónokot

Megütheti a bokáját Ruszin-Szendi Romulusz, garázdaság miatt indulhat ellene nyomozás

Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó

Hiába nyert a Barcelona, nagy az aggodalom a katalán sztárcsapatnál

12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

További híreink

12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

Menczer Tamás felkérdezte a tüntető feketeöves gyűlöletkeltőket

Most lett elegük a hollandoknak a migrációból + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó
2
Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán
3
Botrány: Ruszin-Szendi Romulusz meglökdöste a riportert, nyomozás jöhet
4
Most lett elegük a hollandoknak a migrációból + videó
5
Orbán Viktor nagy bejelentésre készül
6
A Fidesz jelöltje, Kozma Lajos nyerte az időközi egyéni választókerületi képviselő-választást Józsefvárosban + videó
7
Magyar Péter már a Diákhitel Központ idején is mutyizott
8
Menczer Tamás felkérdezte a tüntető feketeöves gyűlöletkeltőket
9
Hatalmas tömeg gyűlt össze a búcsúztatásra + videó
10
Sajtóklub – Óriási erődemonstáricó volt a DPK első gyűlése, közben Magyar Péter a Facebookon tombolt + videó

Legfrissebb híreink

Az orosz gáz- és olajcsapok éltetik a rezsicsökkentést: Orbán Viktor szokatlan bejelentése az őszi parlamenti ülésszakon + videó

Az orosz gáz- és olajcsapok éltetik a rezsicsökkentést: Orbán Viktor szokatlan bejelentése az őszi parlamenti ülésszakon + videó

 Az őszi ülésszak nyitónapján Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy az orosz energia nélkül a rezsicsökkentés fenntartása lehetetlen. A miniszterelnök felszólalása kulcsfontosságú, hiszen a magyar családok pénztárcáját érinti. De mit jelent ez a valóságban, és milyen lépéseket tesz a kormány a gazdaság stabilitásáért?

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Richard Moore szerint eljött az idő a kémek toborzására

Richard Moore szerint eljött az idő a kémek toborzására

 Richard Moore, a brit hírszerzés volt vezetője szerint Vlagyimir Putyin többet harapott, mint amennyit meg tud rágni. Az MI6 volt vezetője szerint kémek toborzására van szükség, hogy visszavághassanak Oroszországnak – írja a The Guardian.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!