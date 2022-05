Megosztás itt:

A szóvivő arra reagált, hogy Varsó felmondta az Oroszországot Európával összekötő gázvezetéken történő gáztranzitról szóló lengyel-orosz kormányközi szerződést. Ezt arra hivatkozva tette, hogy Oroszország április 27-én megszakította a lengyelországi gázszállításokat, miután Varsó nem volt hajlandó rubelben fizetni a gázért. "Hogy mi fog történni ezután, azt megjósolni aligha vállalkozik bárki is, mert egyszerűen lehetetlen. Most láthatjuk, hogy a lengyel hatóságok milyen fékeveszett, az őrülettel határos álláspontot képviselnek. Ezért itt aligha lehet bármit is előrejelezni" - mondta Peszkov újságíróknak.

A szóvivő szerint most aligha lehet bármilyen szerződéses viszonyról beszélni, mert Lengyelország "már rég nem volt hajlandó fizetni a gázért", miközben közvetve továbbra is kapja az energiahordozót, "a másik oldalról drágábban vásárolva, az ismert megkerülő rendszer keretében". "Ami az ügy tranzitoldalát illeti, úgy gondolom, hogy a Gazprom természetesen kész részletesebb magyarázatot adni, ha szükséges. De ez egy olyan téma, amely mindenképpen figyelmet érdemel - azzal együtt, hogy vannak alternatív útvonalak a gázszállításra, amelyek egyébként jelenleg nagyon megterheltek" - mondta a Kreml szóvivője.

