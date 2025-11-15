Keresés

2025. 11. 15. Szombat
Kreml szóvivő: A kijevi rezsim pozíciója napról napra romlik

2025. november 15., szombat 18:38 | Világgazdaság
Kreml Zelenszkij Háború Ukrajnában Dimitrij Peszkov

Oroszország folytatja a háborúzást, amíg el nem éri a Vlagyimir Putyin elnök által kitűzött célokat. Az orosz sajtószóvivő szerint Ukrajna szabotálja a tárgyalások folytatását, így még távolabbra csúszik a béke lehetősége, ám ennek nagy ára lesz.

Ha Ukrajna elutasítja a párbeszédet Oroszországgal, rosszabb pozícióba kerül az esetleges tárgyalások során – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára. „Az ukrán félnek ilyen nyilatkozatok fényében tudnia kell, hogy előbb-utóbb tárgyalnia kell, de sokkal rosszabb pozícióból. A kijevi rezsim pozíciója napról napra romlik” – jegyezte meg Peszkov. Szomorúnak nevezte a kijevi tárgyalások felfüggesztésére vonatkozó információkat. A sajtószóvivő rávilágított arra is, hogy Oroszország folytatja a háborúzást, amíg el nem éri a Vlagyimir Putyin elnök által kitűzött célokat, mivel nincs lehetőség a párbeszéd folytatására.

A legfontosabb számunkra, hogy biztosítsuk a biztonságunkat, érvényesítsük érdekeinket, biztosítsuk a jövő generációk biztonságát, és teljesítsük a előttünk álló feladatokat – magyarázta a Kreml képviselője. Peszkov nem értett egyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter szavaival sem, miszerint Oroszország nem akarja igazán a békét. Szerinte Moszkva nyitott a politikai-diplomáciai módszerekkel történő rendezésre. Az orosz külügyminisztérium hivatalos képviselője, Maria Zaharova a Times cikkét kommentálva megjegyezte, hogy Kijev megszegte az embercsere-megállapodást, mivel a megegyezés szerinti 1200 ember kevesebb mint 30 százalékát adta át.

Az év eleje óta Oroszország és Ukrajna több találkozót is tartott Isztambulban: május 16-án, június 2-án és július 23-án. Az utolsó találkozó eredményeként a felek megállapodtak abban, hogy folytatják a súlyosan sebesült és beteg hadifoglyok határozatlan idejű cseréjét. Moszkva kifejezte hajlandóságát, hogy további háromezer ukrán katona holttestét átadja Kijevnek, és javasolta, hogy mindkét fél legalább 1200 fogolyt cseréljen ki.

Fotó: Shutterstock

