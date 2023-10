Kreml: Moszkva egyetért Washingtonnal abban, hogy új világrendre van szükség

Megosztás itt:

"Teljes mértékben egyetértünk Biden úrral. Ez az a ritka eset, amikor teljesen egyetértünk azzal, amit mondott. A világnak valóban új világrendre van szüksége, amely egészen más elveken alapul" - mondta Peszkov.

"Biden úrnak volt egy másik mondata is: +És az Egyesült Államok képes egy ilyen rend kiépítésére+. Itt, ebben a részben nem értünk egyet" - fogalmazott. "Mert az Egyesült Államok bárhogy is, bármilyen rendről szóljon is, egy Amerika-központú rendre gondol. Vagyis egy olyan világra, amely az Egyesült Államok körül forog. Ez többé nem lesz így" - tette hozzá.

A Kreml szóvivője szerint olyan világrendnek kell lennie, amely a nemzetközi jogon, a kölcsönös tiszteleten, a kölcsönös előnyökön, az egymás belügyeibe való be nem avatkozáson alapul.

Mint mondta, ennek a rendnek mentesnek kell lennie az arra irányuló kísérletektől, hogy az összes ellenőrzési mechanizmus egyetlen állam kezében összpontosuljon, és attól, hogy egyesek akaratát és döntéseit ráerőltessék más országokra.

MTI