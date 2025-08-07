Keresés

Külföld

Kreml: megállapodás született az orosz-amerikai csúcstalálkozóról

2025. augusztus 07., csütörtök 11:28 | MTI

Megállapodott Oroszország és az Egyesült Államok arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozni fog a közeljövőben - jelentette be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában újságíróknak.

  • Kreml: megállapodás született az orosz-amerikai csúcstalálkozóról

"Az amerikai fél javaslatára elvi megállapodás született arról, hogy a közeljövőben kétoldalú csúcstalálkozót tartanak, vagyis Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozni fog" - mondta a tisztségviselő.

Közölte, hogy a találkozó helyszínében már megállapodtak, de erről csak később történik bejelentés. A két ország hatóságai megkezdték a találkozó előkészítését.

"A következő hetet jelöltük meg irányadóként, de a felek közvetlenül megkezdik ennek a fontos találkozónak az előkészítését, és még nehéz megmondani, hogy mennyi időt vesz igénybe a felkészülés. De a találkozó a következő héten történő megtartásának lehetősége került szóba, és mi teljesen pozitívan állunk ehhez a lehetőséghez" - mondta a tanácsadó.

Usakov szerint Steven Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja szerdán Moszkvában felvetette a háromoldalú találkozó gondolatát is Putyin, Trump, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, de ezt az orosz fél kommentár nélkül hagyta.

MTI

