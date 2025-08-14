Kreml: az ukrajnai rendezés lesz az alaszkai orosz-amerikai csúcs központi témája

Megosztás itt:

Mint elmondta, a tárgyalások pénteken, helyi idő szerint 11:30-kor (közép-európai szerint 21:30-kor) kezdődnek majd, az anchorage-i Elmendorf-Richardson katonai bázison. Miután a két elnök rövid üdvözletet mond el, az eszmecsere négyszemközt, tolmácsok részvételével kezdődik, majd kibővített formában, a delegációk tagjainak csatlakozásával folytatódik.

"Ami a csúcstalálkozó napirendjét illeti, mindenki számára nyilvánvaló, hogy a központi téma az ukrán válság rendezése lesz, figyelembe véve a Kremlben augusztus 6-án Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott részvételével megtartott megbeszélést" - mondta Usakov.

Putyin és Trump egyebek között a kétoldalú gazdasági együttműködésről és globális biztonsági kérdésekről is tárgyalni fog, majd közös sajtótájékoztatót tart. Usakov szerint a tárgyalások időtartamát még nem határozták meg, ez a két elnök döntésétől függ majd.

Közölte, hogy a megbeszélésen orosz részről Szergej Lavrov külügyminiszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója, valamint ő maga vesz részt. Az amerikai delegáció összetételét még nem hozták nyilvánosságra.

Usakov jelképesnek nevezte, hogy a találkozót a győzelem 80. évfordulóján, olyan szovjet pilóták sírhelyének közelében tartják majd meg, akik a lend-lease (kölcsönbérlet) program keretében az Egyesült Államokból a Szovjetunióba szállítottak repülőgépeket, amikor életüket vesztették.

