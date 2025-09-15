Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 15. Hétfő Enikő, Melitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Kreml: A nyugati országoknak az orosz kintlévőségek elkobzására irányuló kísérletei nem maradnak válasz nélkül

2025. szeptember 15., hétfő 13:59 | MTI
Medvegyev Moszkva béke Peszkov Kreml Háború Ukrajnában

Moszkva továbbra is kész az ukrajnai válság békés rendezésére, Kijev azonban mesterségesen lassítja, az európaiak pedig akadályozzák ezt a folyamatot - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.

  • Kreml: A nyugati országoknak az orosz kintlévőségek elkobzására irányuló kísérletei nem maradnak válasz nélkül

"Az európaiak nem szándékoznak figyelmet fordítani a válság kiváltó okaira" - szögezte le Peszkov.

Megerősítette, hogy "szünet" állt be a tárgyalási folyamatban Oroszország és Ukrajna között. Megvádolta Kijevet azzal, hogy nem mutat sem rugalmasságot, sem hajlandóságot "komoly tárgyalások megkezdésére".

Az ukrán fél az azonnali tárgyalást kezdeményező felhívásaival csak "érzelmi hatást" akar kiváltani - tette hozzá.

"A találkozó önmagában, előkészítés nélkül teljesen haszontalan", márpedig egyelőre semmilyen haladás sem történt egy orosz- amerikai-ukrán csúcs találkozó előkészítésében.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentésére reagálva, miszerint a NATO nem harcol Oroszország ellen, Peszkov kijelentette, hogy a "NATO háborúzik Oroszországgal, ez nyilvánvaló, nincs hozzá szükség bizonyítékokra.".

Hozzátette, hogy szerinte "a NATO-t de facto bevonták ebbe a háborúba" azáltal, hogy közvetlen és közvetett támogatást nyújt Ukrajnának.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnöke egy hétfői Telegram-bejegyzésében arra figyelmeztetett: "a kijevi és egyéb idióták azon provokatív ötletének megvalósítása, miszerint repüléstilalmi zónát kellene létrehozni Ukrajna felett, és a NATO-országoknak le kellene lőniük az orosz drónokat, csak egy dolgot fog jelenteni: a NATO háborúját Oroszországgal".

Peszkov leszögezte, hogy a nyugati országoknak az orosz kintlévőségek elkobzására irányuló kísérletei nem maradnak válasz nélkül. Medvegyev is kilátásba helyezte, hogy ha megvalósul az az ötlet, hogy Ukrajnának "orosz eszközök fedezete mellett hitelezzenek", akkor ezt az "orosz vagyon ellopásának" fogják tekinteni, és ebben az esetben "Oroszország a világ végezetéig minden lehetséges nemzetközi és nemzeti bíróságon üldözni fogja az Európai Unió tagállamait, valamint a brüsszeli és egyes EU-országok európai degeneráltjait, akik megpróbálták elkobozni az orosz tulajdont".

Oleg Lipajev, Oroszország bukaresti nagykövete, akit a román külügyminisztérium vasárnap bekéretett a Románia légterét megsértő, Bukarest állítása szerinti orosz drón miatt, az orosz külképviselet Telegram-csatornáján azt írta, hogy mint kitalációra alapulót és megalapozatlant, elutasította a román tiltakozást. A diplomata szerint "nincs objektív bizonyíték a légi jármű nemzeti hovatartozására".

A nagykövet szerint "minden tény a kijevi rezsim szándékos provokációjára utal", amely "félve a közelgő katonai összeomlástól és az általa mind az orosz, mind az ukrán nép ellen elkövetett bűnökért való felelősségre vonástól, kétségbeesetten próbál minden eszközzel más európai államokat bevonni egy veszélyes katonai kalandba" Oroszország ellen.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Teljes káosz közeleg: napokra megbénul a magyarok egyik legfontosabb szolgáltatása

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Újabb kincs az Aldiban, 2500 forintért 6 darabos szettet kapsz

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

Marco Rossi nem lát esélyt; Szoboszlai Dominik is megtörte a csendet

Halász Bence első dobása döntött, magyar szenzáció az atlétikai vb-n

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

Magyarellenes rigmusok közepette majdnem tragédia történt a lelátón

Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó

További híreink

Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó

A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Oroszország megfenyegette a NATO-t

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Oroszország megfenyegette a NATO-t
2
Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen
3
Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó
4
Saját emberei fordulnak ellene: Magyar Péter hátországa darabokra hullik
5
Így hömpölygött a víz Pásztón az intenzív zivatar után + videó
6
Bayer show – Az erőszak a politikában mindig akkor érkezik meg, ha elfogynak az érvek + videó
7
Zászlókat magasba, készüljetek a győzelemre – Madridban hallgatták ezrek Orbán Viktor üzenetét + videó
8
László András a svéd miniszterelnök Orbán Viktort célzó vádaskodására reagált
9
Donald Trump: én lehetek az egyetlen, aki összehozhatja Putyin és Zelenszkij között a kommunikációt
10
Meglepő helyekre kezdett el ömleni az USA helyett a kávé, a közelünkbe is – lehet, hogy olcsóbb lesz?

Legfrissebb híreink

Kilőtt a debreceni akkugyár-építő CATL: az új technológia és egy amerikai óriásbank repíti a csúcsra

Kilőtt a debreceni akkugyár-építő CATL: az új technológia és egy amerikai óriásbank repíti a csúcsra

 Hétfőn új csúcsra száguldott a Debrecenben gyárat építő kínai CATL részvényárfolyama, miután a JPMorgan felminősítette a céget, és felrobbantak a hírek a szilárdtest-akkumulátorok küszöbön álló áttöréséről. A magyar beruházás szempontjából is kulcsfontosságú vállalat ezzel megerősítette globális vezető szerepét, a befektetők pedig valósággal megrohamozták a papírjait.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!