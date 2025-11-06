Keresés

2025. 11. 06. Csütörtök
Krasznaja Vjeszna hírügynökség: Kárpátaljáért cserébe a magyar miniszterelnök támogatná Ukrajna EU-s integrációját

2025. november 06., csütörtök 11:52 | Index
Egy orosz hírügynökség szerint Orbán Viktor Kárpátalja visszaszerzéséért cserébe beleegyezhet Ukrajna fokozatos európai integrációjába. A lap szerint a magyar kormány támogatja a térség visszacsatolását, amit azzal indokoltak, hogy menekültügyi kormánybiztos került kinevezésre, valamint jelentős forrást áldoznak a helyi magyar kultúra fejlesztésére és megőrzésére.

  • Krasznaja Vjeszna hírügynökség: Kárpátaljáért cserébe a magyar miniszterelnök támogatná Ukrajna EU-s integrációját

A cikk az Index honlapján is elérhető.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök beleegyezhet Ukrajna fokozatos európai integrációjába Kárpátalja visszaszerzése érdekében– írja a Krasznaja Vjeszna hírügynökség. Az orosz lap a miniszterelnök október 23-i beszédére emlékeztet, amikor kijelentette, hogy „Brüsszel minden áron be akarja gyömöszölni Ukrajnát az Európai Unióba. A háborút be akarják hozni Európába, a pénzt pedig kivinni Ukrajnába”. A folyamatot régi gyarmattartó logikának nevezte a kormányfő.

A portál ebből arra következtetett, hogy a magyar miniszterelnök elítélte az uniós tisztviselők „kolonialista logikáját”, de tekintettel a magyar kormány régóta fennálló vágyára Kárpátalja visszaszerzésére, feltételezhető, hogy Orbán mégsem ellenezne egy ilyen forgatókönyvet – szúrta ki az EconomX.

Azt is felidézik, hogy a magyar kormány nem támogatja Ukrajna uniós és NATO-tagságát sem, amit a miniszterelnök azzal támaszt alá, hogy Budapest nem akar belekeveredni a háborúba. A lap szerint a magyar kormány régóta szeretné visszaszerezni ezt a régiót, mivel a menekültügyi kormánybiztost nevezett ki Pál Norbert személyében. Emellett a kabinet jelentős forrást különített el a helyi magyar kultúra fejlesztésére és megőrzésére.

Fotó: Shutterstock

 

