Orbán Viktor magyar miniszterelnök beleegyezhet Ukrajna fokozatos európai integrációjába Kárpátalja visszaszerzése érdekében– írja a Krasznaja Vjeszna hírügynökség. Az orosz lap a miniszterelnök október 23-i beszédére emlékeztet, amikor kijelentette, hogy „Brüsszel minden áron be akarja gyömöszölni Ukrajnát az Európai Unióba. A háborút be akarják hozni Európába, a pénzt pedig kivinni Ukrajnába”. A folyamatot régi gyarmattartó logikának nevezte a kormányfő.

A portál ebből arra következtetett, hogy a magyar miniszterelnök elítélte az uniós tisztviselők „kolonialista logikáját”, de tekintettel a magyar kormány régóta fennálló vágyára Kárpátalja visszaszerzésére, feltételezhető, hogy Orbán mégsem ellenezne egy ilyen forgatókönyvet – szúrta ki az EconomX.

Azt is felidézik, hogy a magyar kormány nem támogatja Ukrajna uniós és NATO-tagságát sem, amit a miniszterelnök azzal támaszt alá, hogy Budapest nem akar belekeveredni a háborúba. A lap szerint a magyar kormány régóta szeretné visszaszerezni ezt a régiót, mivel a menekültügyi kormánybiztost nevezett ki Pál Norbert személyében. Emellett a kabinet jelentős forrást különített el a helyi magyar kultúra fejlesztésére és megőrzésére.

