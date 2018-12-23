2018. december 23.,
vasárnap, Viktória napja

Krampuszok ugráltak Bajorországban

Hír TV

2018. december 23., vasárnap 22:06

Magasra ugrott a telet elűző percht, így magasra nő jövőre a gabona München környékén.

Több bajor településen a magyar busójáráshoz hasonló hagyományos felvonulásokat tartanak a téli napforduló idején. A maszkos alak Percht asszonyság személyesíti meg, aki a pogány időkben egy személyben volt a jó és a gonosz. Később a kereszténység elterjedésével a jó tulajdonságait a Mikulás, a rosszakat a krampuszok kapták.

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