Közzétették zárónyilatkozatukat a G20 csúcstalálkozóinak résztvevői

A V4-ek miniszterelnökei prágai egyeztetésükön megállapodtak, hogy csak olyan jelölteket tudnak elfogadni az EU vezetői pozícióira, akik megértik Közép-Európa problémáit - közölte Kovács Zoltán államtitkár. Magyarország büszke lehet arra, hogy olyan rendőrei vannak, akik védik az életet és a vagyont, képesek garantálni a mindennapok biztonságát - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a budai Várban, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén. Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője felszólította a kormányt, hogy adjon részletes tájékoztatást a nem gyermekeket érintő otthonápolással kapcsolatos visszaélésekről, ha azokra is hivatkozva nem akarja megemelni a támogatások összegét. Már zajlik az M8-as gyorsforgalmi út Székesfehérvár és Kecskemét közötti két szakaszának a tervezése. A Fidesz felháborítónak tartja, hogy Gyurcsány Ferenc kimenekítette Czeglédy Csabát a bírósági eljárás alól. Visszalépésre buzdítaná Puzsér Róbertet a Momentum volt főpolgármester-jelöltje. Kerpel-Fronius Gábor ezt az ATV-ben fejtette ki, amikor arról beszélt, hogy vállalná a közvetítő szerepet Karácsony Gergely és Puzsér Róbert között. Zárva lesznek a gyógyszertárak, a háziorvosi rendelők és a szakrendelők július 1-jén, hétfőn az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napján, a Semmelweis-napon. Felháborító és elfogadhatatlan, hogy a Soros-hálózat továbbra is Ahmed H. mellett kampányol - jelentette ki Nacsa Lőrinc. A KDNP országgyűlési képviselője közölte: az Amnesty International globális kampányt és petíciót indít a röszkei zavargások irányítójának kiszabadítása érdekében. A Magyar Katolikus Egyház vasárnap tartja országszerte a péterfillérek gyűjtését a templomokban. A felajánlott adományokat Ferenc pápa karitatív céljaira fordítják - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. A Magyar Liberális Párt Áder Jánoshoz fordul annak érdekében, hogy támogassa a Bősz Anett országgyűlési képviselő határozati javaslatát, amely kötelezővé tenné az újrahasznosított papír használatát az önkormányzati és állami tulajdonú intézmények számára. Ha valakit még nem csípett meg soha darázs, akkor nem lehet előre megmondani, hogy milyen mértékben érzékeny erre- mondta Mezei Györgyi allergológus. Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak vasárnap Brüsszelben az Európai Unió tagországainak vezetői, amelynek egyetlen napirendi pontjaként a főbb uniós intézmények elnöki tisztségeinek betöltéséről tárgyalnak. Orbán Viktor kormányfő a cseh fővárosba utazott, ahol a visegrádi országok miniszterelnökei egyeztetik álláspontjukat a vasárnapi EU-csúcs előtt - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A román hatóságok három hét elteltével sem vonták felelősségre az úzvölgyi katonatemetőben június 6-án történt erőszakos behatolás elkövetőit, míg a békés imalánc magyar szervezői közül kettőt is tetemes pénzbírsággal sújtottak - írta a Krónika című lap. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az G20-ak oszakai csúcstalálkozóján nem születtek ugyan átütő erejű döntések, de minden résztvevő megerősítette a világkereskedelem fejlődése iránti elkötelezettségét. Vlagyimir Putyin orosz elnök elmondta a G20-as csúcstalálkozó résztvevői egyet értettek abban, hogy szembe kell szállni a terrorizmussal kapcsolatos információk internetes terjesztésével. Nem Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje lesz az Európai Bizottság következő elnöke - erről állapodtak meg a Die Welt című német konzervatív lap értesülése szerint a G20-csúcstalálkozón. Történt előrelépés az iráni atomalku megmentését célzó többoldalú bécsi találkozón, de nem elegendő - mondta az iráni küldött az egyeztetések után. Rövid találkozóra hívta meg Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőt Donald Trump amerikai elnök, a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetbe. Az Egyesült Államok és Kína újraindítja a kereskedelmi tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök elmondta, hogy nem emeli a kínai importáruk vámját, amíg zajlanak az újrakezdett kereskedelmi tárgyalások a felek között. Pályakarbantartás miatt pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Puskás Ferenc Stadion és a Népliget között mától jövő vasárnapig. Összeütközött öt gépkocsi az M0-son Szigetszentmiklósnál, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, ezért ezt az irányt teljesen lezárták az autóúton. Összeütközött két autó az M1-es autópálya 39. kilométerénél a Budapest felé tartó oldalon, ezért csak a leállósávban halad a forgalom. Összeütközött három autó a 6-os út 52-es kilométerénél, Adony térségében, ezért lezárták az utat. A balesetben ketten a helyszínen életüket vesztették. Halálos baleset történt Daruszentmiklóson: Villanyoszlopnak ütközött egy autó, a sofőr meghalt. Autó és vonat karambolozott Borsodban, áll a forgalom Tállya környékén. A kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában szereplő Lőrincz Viktor egy győzelem után a negyeddöntőben veszített, míg Kiss Balázs (97 kg) első összecsapásán kikapott és kiesett a minszki Európa Játékok birkózótornáján. Ma tartották a 37. Lidl Balaton-átúszást. A résztvevők Révfülöp és Balatonboglár között 5,2 kilométeres távot teljesítettek. Női vízilabda Diapolo Kupa: Olaszország - Magyar Universiade-válogatott 14:8