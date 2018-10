Közeledik az évtized vihara

Lecsapott a Michael névre keresztelt hurrikán észak-nyugat Floridára, a szakértők a trópusi vihar erősödésére számítanak, mielőtt szerdán a partvidékre érne, erős széllel és özönvízszerű esőzéssel. Panama City Beach szellemvárossá változott, miután a hatóságok felszólítására a helyiek és a turisták elhagyták a tengerparti várost. A boltokat bezárták, azok a helyiek, amelyek még megpróbálják a vihartól megóvni értékeiket a közelgő vihartól félnek.

„Bedeszkázzuk. Ez most elég közel fog jönni és ez egy kicsit idegesít. Van egy nyílt ingatlanom itt, úgyhogy eléggé partközelinek érzem magam és kicsit ideges is vagyok. Arra gondoltam tehát, hogy kicsit több ráfordítással kényelmesebben érezném magamat” – mondta el Tom Conklin bolttulajdonos. Vannak olyanok is, akik az elmúlt 35 évben már sok vihart megéltek, ők a házaikban maradnak.

„Csak leguggolok. Annyi viharon mentünk már keresztül és a média sok őrültséget beszél, amiért az emberek felugranak és szaladnak. De mi már annyi vihart megéltünk és annyival kényelmesebb maradni, hogy maradunk. Van elég élelmünk, generátorunk, gázunk, elleszünk” – nyilatkozta Eric Henderson helyi lakos. A Michael Hurrikán a nemzeti Hurrikán Központ szerint helyi idő szerint szerda délután éri el a partvidéket. A szakértők az elmúlt tíz év egyik legerősebb viharára számítanak.