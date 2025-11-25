Közeledik a budapesti békecsúcs + videó

Megosztás itt:

Elfogadták az ukránok az átdolgozott amerikai béketervet – erről számolt be a CNN és a CBS amerikai hírportál is. Egy amerikai tisztviselő szerint még néhány apró részletről meg kell egyezni, de az ukránok alapvetően beleegyeztek az Egyesült Államok tervezetébe. Az orosz külügyminiszter elmondta, hogy Moszkva támogatta az eredeti amerikai tervet, most pedig várják a módosított verzió bemutatását.

Az Egyesült Királyság szintén megerősítette a megállapodásról szóló hírt. Keir Starmer brit miniszterelnök úgy tudja, hogy az ukránok rábólintottak a tervezetre.

Fotó: Dan Driscoll amerikai hadseregért felelős miniszter Abu Dhabiban találkozott orosz tisztviselőkkel, hogy tárgyaljanak a béketervről