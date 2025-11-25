Keresés

Közeledik a budapesti békecsúcs + videó

2025. november 25., kedd 17:44 | HírTV
tárgyalások közeledés orosz-ukrán háború budapesti békecsúcs

Ukrajna elfogadta a Donald Trump által közvetített béketervet – számolt be amerikai tisztviselőkre hivatkozva a CNN. Sajtóhírek szerint már csak néhány kisebb részletet kell kidolgozni a tervezeten. A kompromisszumos javaslatot egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Eközben az amerikai hadseregért felelős miniszter Abu Dhabiban tárgyal orosz tisztviselőkkel a béketerv részleteiről.

Elfogadták az ukránok az átdolgozott amerikai béketervet – erről számolt be a CNN és a CBS amerikai hírportál is. Egy amerikai tisztviselő szerint még néhány apró részletről meg kell egyezni, de az ukránok alapvetően beleegyeztek az Egyesült Államok tervezetébe. Az orosz külügyminiszter elmondta, hogy Moszkva támogatta az eredeti amerikai tervet, most pedig várják a módosított verzió bemutatását.

Az Egyesült Királyság szintén megerősítette a megállapodásról szóló hírt. Keir Starmer brit miniszterelnök úgy tudja, hogy az ukránok rábólintottak a tervezetre.

Fotó: Dan Driscoll amerikai hadseregért felelős miniszter Abu Dhabiban találkozott orosz tisztviselőkkel, hogy tárgyaljanak a béketervről

 

 
 

