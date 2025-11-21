Közeledik a budapesti békecsúcs: Orbán Viktor szerint döntő hetek következnek az amerikai terv után + videó
2025. november 21., péntek 17:30
| Hír TV
A diplomáciai pletykák helyét átvették a konkrétumok: az amerikai delegáció átadta Kijevnek azt a 28 pontos béketervet, amely alapjaiban írja felül az eddigi nyugati stratégiát. A dokumentum tartalma – a frontvonalak rögzítése, a NATO-tagság kizárása és a területi realitások elismerése – a józan ész visszatérését jelzi a világpolitikába. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a következő hetek döntőek lesznek, ahogy közeledik a budapesti békecsúcs.
Esti romantika a mesterséges intelligenciával? A gépek jobbak, mint az emberek? Hogy véreznek ki az személyes kapcsolatok a technikai fejlődés oltárán? Ezeket a kérdéseket is körbejárták a HírTV Harsány című műsorának vendégei.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Giorgia Meloni miniszterelnök vezette országban a migránsok száma igen magas, mintegy 1,5 millió. Az olaszországi migráns populációról, számos statisztikai adattal kiegészítve, átfogó körképet készített az ottani szakszervezet.