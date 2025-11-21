Keresés

Közeledik a budapesti békecsúcs: Orbán Viktor szerint döntő hetek következnek az amerikai terv után + videó

2025. november 21., péntek 17:30 | Hír TV

A diplomáciai pletykák helyét átvették a konkrétumok: az amerikai delegáció átadta Kijevnek azt a 28 pontos béketervet, amely alapjaiban írja felül az eddigi nyugati stratégiát. A dokumentum tartalma – a frontvonalak rögzítése, a NATO-tagság kizárása és a területi realitások elismerése – a józan ész visszatérését jelzi a világpolitikába. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a következő hetek döntőek lesznek, ahogy közeledik a budapesti békecsúcs.

  • Közeledik a budapesti békecsúcs: Orbán Viktor szerint döntő hetek következnek az amerikai terv után + videó

