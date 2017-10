Közegészségügyi szükségállapotot hirdetett Donald Trump

Csoportterápia egy kaliforniai rehabilitációs intézményben: drogfüggők beszélnek arról, hogy hogyan lettek a szer rabjai.

26 évesen bőrfarkassal diagnosztizáltak. fájdalomcsillapítást alkalmaztak és végül 19 narkotikumot írtak fel nekem - mondta el Nicole.

A nő a fájdalomcsillapítók mellékhatásaival nem törődve autóba ült. Karambolozott. A másik autóban ülők súlyosan megsérültek. A nő elveszítette családját és börtönbüntetés vár rá.

A kábítószer hatású gyógyszerek alkalmazása a Fehér Házban is téma volt. Donald Trump személyes hangvételű beszédében figyelmeztetett a függőségek veszélyeire, egyben kiállt az ópium és opiát tartalmú gyógyszerek azonnali kivonása mellett. Az amerikai elnök bátyja 1981-ben, 43 éves korábban alkoholizmus miatt hunyt el. Az amerikai elnök a kábítószer-, és gyógyszerfüggés visszaszorítására egy sor intézkedést jelentett be. A Fehér Ház adatai szerint tavaly több mint 34 ezer 500 ember veszítette életét az opiáttartalmú narkotikumok miatt.

A tény az, hogy ez egy világméretű gond. A drog használatának és a túladagolásokból adódó halálesetek krízise évek óta tart. Ahhoz, hogy szembeszálljunk vele minden erőnkre szükség lesz és kell az is, hogy a valós komplexitásaival együtt harcoljunk a válsággal - mondta az elnök.

Trump elrendelte a gyógyszerfelírások és kiadások rendjének ellenőrzését is, illetve új, függőséget nem okozó gyógyszerek fejlesztését rendelte el.

Nagyon keményen fogom sürgetni a függőséget nem okozó fájdalomcsillapítók tervét. Dollár milliárdokat szórtunk el eddig és nagyon sok pénzt fogunk elkölteni, hogy előjöjjünk a függőséget nem okozó megoldással - tette hozzá Trump.

Nyugat-Virginia demokrata szenátora a CNN ment neki a gyógyszergyártóknak.

Nem lehet ennyi tablettát küldeni egy helyre, nem lehet ennyi tablettát küldeni az amerikai piacra anélkül, hogy lenne egy üzleti terv. Az egyetlen dolog amit én mondok, hogy ez az okozója és nem tudjuk csak egyszerűen megvámolni a gyógyszergyártó cégeket egy pennyre milligramonként minden ópiátért, amit gyártanak? - mondta Joe Manchin.

Donald Trump amerikai elnök beszédében nem csak a gyógyszergyártókat, de a csempészetet is felelőssé tette. Ezért az Egyesült Államok déli határainak fokozottabb ellenőrzését is elrendelt, mivel sok szintetikus gyógyszert ott csempésznek be az országba.