Kövekkel dobálta meg a hívőket az ünnepi szentmisén egy férfi Münchenben

Ha az emberi közösségek eltávolodnak Krisztustól, többé nem hiszik majd, hogy benne van a megváltás - mondta az esztergom-budapesti érsek a húsvétvasárnapi szentmisén Esztergomban. Erdő Péter szerint az is előfordulhat, hogy egyesek egész birodalmakat akarnak pogánnyá tenni, mert elvesztették hitüket. Hangsúlyozta: hirdetni kell Jézus feltámadását, mert akkor van remény arra, hogy újra és örökre találkozhatunk vele. Merjünk elindulni a hit útján, mert a bátorság ezen az úton különösen kifizetődik - mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. Csak mi, keresztyének vihetjük el Krisztus feltámadásának örömhírét a világnak - mondta Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke húsvétvasárnap ünnepi istentiszteleten. Az ünnepi hagyományok az internetnek és a digitális eszközöknek köszönhetően sokszor a virtuális világban élnek tovább - mondta Barna Gábor néprajzkutató az M1-en. A húsvéti szokások a termékenység és a feltámadás szimbólumait hordozzák - mondta Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató. Feljelentést tesz a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Judith Sargentiniék kampányvideójának lopott felvételei miatt - közölte az MTVA. A Magyar Állami Operaház is hozzájárul a leégett Notre-Dame felújításához - mondta az intézmény igazgatója a Bayer Showban. Ókovács Szilveszter közölte: bár állami intézményként pénzt nem ajánlhatnak fel a katedrális újjáépítéséhez, jótékonysági előadást azonban szervezhetnek. A Srí Lanka-i merényletek elkövetői félelmet akarnak kelteni a keresztény emberekben, hogy ne merjék gyakorolni a vallásukat - nyilatkozta Híradónknak Georg Spöttle. A biztonságpolitikai szakértő szerint a terrorakciókkal meggyalázták az egyik legszentebb keresztény ünnepet, a húsvétot. Magyarország minden polgára nevében részvétét fejezte ki Áder János köztársasági elnök a Srí Lankán elkövetett merényletekben elhunyt ártatlan emberek hozzátartozóinak és barátainak a Maitripala Sziriszena Srí Lanka-i államfőnek küldött táviratában. Magyarország továbbra is elkötelezett partner marad a terrorizmus és a vallási szélsőségesség elleni globális küzdelemben - írta Orbán Viktor miniszterelnök a Srí Lanka-i kormányfőnek küldött részvéttáviratában. A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Srí Lankán elkövetett, több mint kétszáz halálos áldozatot követelő merényletsorozattal kapcsolatban. KDNP: Megdöbbentő üzenete van a húsvéti Srí Lanka-i merényleteknek, hiszen a távoli földrészen történtek az egész világ keresztényei ellen is irányultak. Egy Srí Lanka-i iszlamista csoport követte el a húsvétvasárnapi támadásokat. A hét öngyilkos merénylő mindegyike Srí Lanka-i állampolgár volt – közölte Radzsita Szenaratne helyi egészségügyi miniszter. 290-re emelkedett a halottak száma és mintegy 500-an megsebesültek a Srí Lanka-i templomokat és szállodákat ért robbantásos merényletekben. A halottak között 32 külföldi van. Számos állam- és kormányfő, illetve nemzetközi szervezet vezetője elítélte a keresztény templomok és luxusszállodák ellen elkövetett robbantásos merényleteket. A vérontás, a fegyveres konfliktusok és az éhínség megállítását kérte Ferenc pápa a világtól húsvétvasárnapi Urbi et Orbi üzenetében. Harcot hirdet az álhírek ellen Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. A szaúd-arábiai biztonsági erők végeztek az Iszlám Állam terrorszervezet négy fegyveresével - a terroristák egy állambiztonsági épületen akartak rajtaütni. Új vezetőt nevezett ki az iráni Forradalmi Gárda élére Irán legfőbb politikai és vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah. Az exit poll felmérés szerint Volodimir Zelenszkij a szavazatok 73 százalékát szerezte meg az ukrajnai elnökválasztás második fordulójában. Donald Trump amerikai és Emmanuel Macron francia elnök is gratulált Volodimir Zelenszkijnek, az ukrajnai elnökválasztás győztesének. Ukrajna új elnökének megválasztása nyomán esély van az orosz-ukrán viszony javítására - írta Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök Facebook-bejegyzésében. Megtartották az elnökválasztás első fordulóját Észak-Macedóniában, az előzetes adatok alapján május 5-én második választási fordulót kell tartani. Támadás ért egy katonai tábort Maliban, a központi fekvésű Koulikoro régióban, a fegyveres erők legkevesebb tizenegy tagja életét vesztette, tizenöt támadóval végeztek - közölte a hadsereg. Legkevesebb 14-en vesztették életüket a heves esőzések által kiváltott földcsuszamlásban az észak-kolumbiai Portachuelo településen. A hatóságok 5 sérültről tudnak, őket kórházba szállították. Donald Trump amerikai elnök kormányzata megvonja a szankciók alóli mentességet iráni kőolajat importáló öt országtól, köztük több szövetségesétől - jelentették be névtelenül nyilatkozó tisztségviselők. Újabb csúcsot ért el a gyilkosságok száma Mexikóban, az idei év első három hónapjában csaknem 8500 embert öltek meg, ez 9,6 százalékkal több, mint 2018 azonos időszakában - közölték a mexikói hatóságok. Letért az úttestről, árokba hajtott és felborult egy kocsi a 63-as főút 23-as kilométerénél, Nagydorog térségében, vezetője a helyszínen életét vesztette - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Letartóztatta az illetékes bíróság azt a nőt, akit emberölés kísérletével gyanúsítanak, mert magára hagyta csecsemőjét Máriabesnyőn. Jégkorong, vb-felkészülési mérkőzés: Nagy-Britannia - Magyarország 3:1 Babos Tímea győzött, Stollár Fanny és Bondár Anna viszont kikapott az isztambuli salakpályás női tenisztorna selejtezőjének első fordulójában. Majoros Bence és Bálint Bernadett vegyes páros feljutott a főtáblára a budapesti asztalitenisz-világbajnokságon. A Sopron Basket jutott be elsőként a női kosárlabda NB I fináléjába, mivel az elődöntő második mérkőzésén is legyőzte a ZTE-t. Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 95:88