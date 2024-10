Kovács Zoltán: Nyilvánvaló, hogy Ukrajna nem áll győzelemre a háborúban + videó

Megosztás itt:

"Magyarország a legelején világossá tette, hogy ez egy rossz stratégia. Az ukrán orosz konfliktust a fronton nem lehet elrendezni, most itt állunk tehát most a másik 26 ország, döbbenten kellett, hogy meghallgassa, Zeleszkij elnököt arról, hogy most akkor neki van egy győzelmi terve, de hát eddig mije volt? Azt hittük eddig is hogy a győzelem felé haladnak. De kiderült,, hogy nem." Hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette: Zelenszkij elképzelése több mint rémisztő.

Kovács Zoltán a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára: "Először még csak egy tényt állapítanak meg, hogy tárgyaltak róla, de a háttérben gőzerővel dolgoznak azon, hogy meg is valósuljon az, amit a háborúpártiak szeretnének. Rendkívül veszélyes dologról beszélünk, hiszen több mint két és fél éve zajlik a háború. Nyilvánvaló, hogy Ukrajna nem áll győzelemre a háborúban. És az is nyilvánvaló, hogy ezt a háborút a csatatéren jó eséllyel nem lehet úgy lezárni, amelyből egy tartós és fenntartható béke lenne. Tehát mielőbb tűzszünetre és tárgyalásokra lenne szükség, pontosan arra, amit Magyarország kormánya a háború kitörésének kezdetétől, az első napjától mond."

Kovács Zoltán emlékeztetett: két éve vannak olyanok Európában és Amerikában, akik azt gondolják, hogy Oroszországot le tudják győzni.