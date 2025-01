Kovács Zoltán: Magyarország nemcsak a saját, de az Európai Unió érdekeit is szem előtt tartotta

Megosztás itt:

Kovács Zoltán a bejegyzésében megjegyezte: Manfred Weber pártjának képviselője fizetett hirdetésben támadja a magyar uniós elnökséget, ami azt mutatja, hogy "az elmúlt hónapokban háttal ült a moziban".

Rámutatott: így elment mellette az európai versenyképességi paktum elfogadása vagy Románia és Bulgária schengeni csatlakozása, ahogy "azt is figyelmen kívül hagyja, hogy Magyarország nemcsak a saját, de az Európai Unió érdekeit is szem előtt tartotta, amikor a békemisszióval a mielőbbi békéért lépett fel, vagy amikor határozott nemet mondott a migrációra". Kovács Zoltán szerint azt sem szabad elfelejteni, hogy "Magyarország 2015 óta védi az EU határait is, de Brüsszelnek csak most jutott eszébe a határvédelemmel foglalkozni". "Igazunk van vagy igazunk van?" - tette fel a kérdést az államtitkár.

Forrás: MTI

Fotó: MTI