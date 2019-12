Kovács Gergelyt nevezte ki Ferenc pápa a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé

Családok nélkül se nekünk, se a hazánknak nincsen jövője – mondta a miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent karácsonyi interjúban. Orbán Viktor hangsúlyozta: a családvédelmi akcióterv példátlan támogatásokat kínál a magyar embereknek, és lehetőséget, hogy megtervezzék a jövőjüket. A kormányfő emlékeztetett: 2011 és 2019 között a kabinet összesen 2 ezer 250 milliárd forintot hagyott a családoknál. Minden ünnep ajándék, amely túl van a politika horizontján - mondta a miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Orbán Viktor hangsúlyozta: ilyenkor a csatazaj helyett elcsendesedés, feleselés helyett elfogadás és szeretet, fecsegés helyett elmélyülés, profán helyett szent van. A plébániai közösségek megújulásáról, az egyházi szociális intézmények bürokratikus terheiről, az idősek és a romák helyzetéről is beszélt Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsony alkalmából. A világ dolgaiba beavatkozó, az embernek utat mutató Istenről, valamint a keresztyén közösség közéleti szerepvállalásáról és más közösségekhez fűződő viszonyáról is szólt Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. Az egyházak közéleti szerepéről, az egyház-finanszírozás sajátosságairól, az üldözött keresztényekről és Európa szekularizáltságáról beszélt Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. Karácsonyi agitációra buzdít a Momentum elnöke. Fekete-Győr András karácsonyi tippek családlátogatáshoz címmel tett ki videót közösségi oldalán. Ebben a pártelnök arra kéri a támogatóit, a bizonytalan és fideszes szavazóknál érjék el, hogy 2020-ban a Momentumra voksoljanak. A Momentum elnöke gyakorlati tanácsokkal is ellátja szimpatizánsait, arra kéri őket, hogy az ajándékot baloldalhoz köthető újságba csomagolják, a televíziós csatorna kiosztást és az internetes kezdőlapot változtassák meg a család tv-jén és számítógépén. A Momentummal ellentétben ünnepi kampányszünetet tart a Fidesz jelöltje Győrben. Dézsi Csaba András a munkatársait is arra kérte, legyenek a családjukkal. Közölte: csak januárban folytatják a kampányt. Dézsi Csaba András hozzátette: a karácsony körüli időszakban az a szerencsés, ha az emberek magukkal és a családjukkal foglalkoznak, és ezt nem akarják megzavarni. A kormány célja, hogy kiszámíthatóvá váljon a kórházak működése, és ne halmozódjon fel több tízmilliárdos adósság év végére, ezért döntött úgy, hogy pénzügyi költségvetési felügyelőt küld 13 intézménybe - jelentette ki Gulyás Gergely a Hír Tv-ben. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában közölte: a Pénzügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen fog tárgyalni a kórházak beszállítóival az adósságrendezésről. Mintegy 300 millió forintból korszerű látogatóközpont, rendezvénytér épült, valamint megújult az üdülőterület úthálózata Csongrádon, a Körös-torokban. Az Országos Kereskedelmi Szövetség várakozása szerint decemberben a teljes hazai kiskereskedelmi forgalom túllépheti az 1200 milliárd forintot, a szervezet 5 százalék körüli növekedésre számít az előző év azonos hónapjához képest. Csaknem 260 millió forintos beruházással két óvodát újítottak fel és bővítettek az elmúlt hónapokban Nagykanizsán. A klímavédelem árát a klímarombolóknak kell megfizetniük - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent karácsonyi interjúban. A kormányfő hangsúlyozta: a klímaválság fő felelősei a legnagyobb, leggazdagabb államok és a világ legnagyobb multinacionális vállalatai. A Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjét, Kovács Gergelyt nevezte ki Ferenc pápa a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé a leköszönő Jakubinyi György helyébe. Ludovic Orban román miniszterelnök államtanácsossá nevezte ki a magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült Valentin Bretfeleant, a marosvásárhelyi rendőrség volt igazgatóját. A Bukaresti Törvényszék befolyással való üzérkedés miatt hét év szabadságvesztésre ítélte Bogdan Olteanut, a román képviselőház korábbi liberális elnökét - az ítélet nem jogerős. Ferenc pápa szenteste a Szent Péter-bazilikában mutat be misét - a hagyományos éjféli mise az utóbbi években korábban, fél tízkor kezdődik, hogy a hívők távozáskor még használni tudják a tömegközlekedést. Szégyen, hogy egy olasz iskolában betiltották a karácsonyi szentmisét - közölte a bevándorlásellenes Liga párt vezetője. Matteo Salvini kiemelte: Olaszország mélyen keresztény, és annak is kell maradnia, büszkének a gyökereire, a történelmére. Nyolc civil meghalt orosz harci repülőgépek támadásában Szíria északnyugati részének egyik településen, ahol többségében otthonukból korábban elűzött emberek élnek - jelentette egy emigráns szervezet. Tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrzőpontot az Afganisztán északi részén lévő Balkh tartományban és megölték a biztonsági erők 15 tagját - közölték helyi tisztviselők. Az Egyesült Államok felújítani készül Pakisztán részvételét abban a katonai képzési programban, amelyet a két éve befagyasztott biztonsági támogatás részeként függesztett fel - jelentette be egy amerikai külügyi szóvivő. Japán, Dél-Korea és Kína vezetője megegyezett abban, hogy támogatja Washington és Phenjan tárgyalási folyamatát, amelynek célja haladást elérni Észak-Korea atommentesítésében. A venezuelai hatóságok hat embert tartóztattak le, köztük egy szökevény katonát, akit egy katonai helyőrség elleni támadás legfőbb felelősének tartanak. Börtönben kell maradnia Osman Kavala török emberi jogi aktivistának - közölte egy isztambuli bíróság annak ellenére, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága Kavala szabadlába helyezése mellett döntött. Bohózatnak nevezte és bírálta a szaúdi bíróság ítéletét a Dzsamál Hasogdzsi újságíró ügyének kivizsgálásával megbízott ENSZ-jelentéstevő. Agnes Callamard leszögezte: a bűncselekmény értelmi szerzői szabadon távozhattak, sőt alig érintette őket a nyomozás. Pénzügyi bűncselekmények miatt a nepáli hatóságok több rajtaütésben őrizetbe vettek 122 kínai állampolgárt Katmanduban. 25-en meghaltak, amikor szakadékba zuhant egy busz Indonézia legnagyobb szigetén, Szumátrán. Gyakorlatozás közben lezuhant egy Szu-57-es típusú, ötödik generációs orosz vadászrepülőgép Oroszország távol-keleti részén - a pilóta katapultált. Megkezdték a bozóttüzek okozta károk felmérését Ausztráliában, miközben Új-Dél-Wales államban mintegy száz helyen képtelenek eloltani a tüzet - szeptember óta 9 halálos áldozatot követelt a tűzvész. Decemberben átlagosan kétnaponta meghal valaki lakástűzben, és minden nap füstmérgezést szenved egy ember a kigyulladt harminc lakás egyikében - írta a Magyar Hírlap az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra hivatkozva. Idén mintegy 170 ezer hívást fogadott a lelkielsősegély-szolgálat - közölte Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének alelnöke. Elfogtak a magyar-ukrán államhatár közelében egy magyar férfit, aki az autójában mintegy tízmillió forint értékű magyar adó- és zárjegy nélküli csempészett cigarettát szállított - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Budapesti Közlekedési Központ: A nappali közösségi közlekedési járatok ma 16 óráig a szombati menetrend szerint közlekedtek, utána az éjszakai járatokkal lehet utazni. Rövidebb ideig jár a balatoni komp Szántód és Tihany között december 24-én és december 31-én, valamint január 1-jén - közölte a Balatoni Hajózási Zrt. Lezárták a 2603-as út 26-os út és Sajókaza közötti szakaszát a Sajó áradása miatt - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Női vízilabda világliga: Görögország - Magyarország 5:9 Jégkorong Erste Liga: Hokiklub Budapest - FTC-Telekom 2:4 A kétszeres világbajnok amerikai Candice Dupree visszatér a bajnoki címvédő Sopron női kosárlabdacsapatához. A Stuttgarter Zeitung szerint Lőw Zsolt lehet a német másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő VfB Stuttgart vezetőpedzője.