Kovács: Brüsszelben elnyomnák a bevándorlásellenes hangokat

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint Brüsszelben megpróbálják elnyomni a bevándorlásellenes hangokat. Kovács Zoltán az EP székházánál tartott rövid sajtótájékoztatója alkalmával együttérzését is kifejezte az előző esti strasbourgi lövöldözés áldozatainak hozzátartozóival.

Kovács Zoltán az Európai Parlament (EP) székháza előtt szerdán tartott sajtótájékoztatójának helyszínén ott volt a Magyarországról Brüsszelbe érkezett, kisteherautóra szerelt mobil óriásplakát, amelyen Guy Verhofstadt liberális EP-frakcióvezető képe látható azzal az angol nyelvű felirattal, hogy „Százak haltak meg terrortámadásokban 2015 óta, de Guy Verhofstadt azt mondja: »nincs bevándorlási válság«. Ez ostobaság!”.

Kovács Zoltán „biztos források” alapján arról számolt be, hogy míg az európai liberálisok nem is kértek és nem is kaptak engedélyt a magyar kormánynak szánt üzenetet bemutató, hasonló hirdetőtáblájuk útnak indításához Brüsszelben, a magyar autót korábban megállították a helyi hatóságok és leszereltették róla a hirdetést, ami jó példája szerinte a kettős mércének és a bevándorlásellenes hangok elnyomását célzó kísérleteknek.

A magyar kormány által küldött kisteherautó péntekig fogja járni az utcákat a belga fővárosban.

Az ENSZ megismétli az unió hibáit

Az államtitkár később háttérbeszélgetést tartott brüsszeli újságírókkal, amelyen beszélt az ENSZ migrációs csomagjának elfogadásáról is, és azon véleményének adott hangot, hogy a világszervezet ugyanazokat a hibákat követi el, mint az Európai Unió az elmúlt három évben.

Hozzátette, nem menekült-, hanem migrációs válságról van szó, de Magyarország megtette javaslatait a helyzet kezelésére, „világos a magyar álláspont, amelyet megerősítettek az idei választások is”.

Hangsúlyozta, hogy a magyar hatóságok évente több száz olyan embernek adják meg a menekültstátuszt, akik valóban jogosultak arra, mert politikai vagy vallási okokból üldöztetésnek vannak kitéve, az érkezők túlnyomó többsége azonban gazdasági bevándorló.

Nem bontják meg az EU egységét

Az Oroszország elleni uniós gazdasági büntetőintézkedésekről szóló kérdésre válaszolva Kovács közölte, hogy a magyar gazdaság komoly károkat szenved az orosz ellenszankciók miatt, a kormány nem tartja megfelelőnek a korlátozásokat az Oroszországgal kapcsolatos problémák kezelésére, de nem fogja megbontani az EU egységét.

Részvét

Az államtitkár az Európai Parlament székháza előtt tartott rövid sajtótájékoztatóján továbbá együttérzését fejezte ki az előző esti strasbourgi lövöldözés áldozatainak hozzátartozóival, valamint ezzel párhuzamosan kiemelte, a támadás rámutat, hogy a terror a migrációval együtt beköltözött Európába.

„A magyar kormány nem hajlandó tudomásul venni, hogy a terrorizmus a tömeges migrációval a mindennapok részévé vált Európában” – jelentette ki Kovács Zoltán.

Mint fogalmazott, „a migrációpárti többség a veszélyekkel mit sem törődve mindenáron intézményesíteni és rendszeresíteni akarja az Európába irányuló bevándorlást”. A kormány azonban Magyarország továbbra is minden eszközzel megpróbálja megakadályozni ezen „eszement, a valósággal semmilyen kapcsolatban nem lévő politikát” – tette hozzá.

„Nem leszünk részesei a migrációpárti politika kivitelezésének, fel fogjuk hívni a figyelmet a károkra és a veszélyekre” – fogalmazott.