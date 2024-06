Kovács Attila: Nőtt a jobboldali konzervatív képviselők, pártok súlya az Európai Parlamentben + videó

Kovács Attila, az Alapjogokért Központ Európai Uniós kutatási igazgatója kitért arra is, hogy az európai liberálisok visszaestek, de az Zöldek is ugyanígy jártak. Mindez nagyban hozzájárult a jobboldali konzervatívok megerősödéséhez.

