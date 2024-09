Kovács Attila: A magyar elnökség legfontosabb célkitűzése a béke + videó

Kovács Attila, európai uniós kutatási igazgató, Alapjogokért Központ: "A magyar elnökség célkitűzése egyetlen, az Európai érdeket az Európai Unió érdekét maximálisan tükröző szóban foglalható össze, ez a szó pedig a béke. Teszem ma az Európai Unió vezetősége, legyen szó magyar elnökségről, európai uniós intézményekről és ha tesz akkor milyen lépéseket annak érdekében, hogy az európai unió szomszédságában kirobbant fegyvere konfliktus mielőbb véget érjen. Ha pozitív szeretnék lenni azt mondanám, hogy Zelenszkij elnöktől is elhangzik néhány bíztató kifejezés, amikor az idén megrendezésre kerülő várható második békekonferenciára már Oroszország részvételét is tartaná."

Lajkó Fanni, elemző, Alapjogokért Központ: "Ugye ez a büntetés, amit kiszabtak ez ugye annak a hozadéka, hogy egy 2020-as bírósági ítéletet Magyarország nem hajtott végre, most ezt a büntetést, amit kiszabtak Magyarországon most próbálják behajtani és most a fizetés elmaradása érdekében olyan fenyegető lépéseket is eszközölnek, hogy a hazánknak járó uniós forrásokból fogják levonni ezt az igazságtalanul kiosztott 200 milliónyi euró összeget."

