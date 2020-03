Koronavírus-világjárvány: Kelet-Ázsia már túl van a nehezén

Életét vesztette egy 75 éves férfi, akit koronavírus-fertőzés gyanújával és tüdőgyulladással szállítottak a Dél-Pesti Centrumkórházba - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A magyar kormány nevében részvétét és együttérzését fejezte ki Kovács Zoltán, a kommunikációs akciócsoport vezetője, miután közölte, hogy bekövetkezett az első magyarországi haláleset a koronavírus-járványban. A legtöbbet a koronavírus terjedése ellen mi magunk, magánemberek tehetünk - emelte ki az egyéni felelősség fontosságát Kovács Zoltán. A szabadság és a hűség adja március 15. erejét - jelentette ki Áder János köztársasági elnök ünnepi beszédében. Orbán Viktor miniszterelnök levelet intézett a határon kívüli magyarsághoz a március 15-i nemzeti ünnepen, melyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc örökségén túl Trianon 100. évfordulójáról is megemlékezett. Nemzeti hőseink bátorsága az, ami ezekben a nehéz időkben erőt és kitartást adhat - jelentette ki Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a kormánypárt ünnepi videó üzenetében. 32-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. A hatósági házi karanténban lévő személyeket minden esetben rendőrök ellenőrzik, mással nem érintkezhetnek – szögezte le az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Lakatos Tibor hangsúlyozta: az állampolgároknak követni kell a szakemberek utasításait annak érdekében, hogy csökkentsék a vírus terjedésének sebességét. Kiskunhalason épül fel a mobil konténerkórház - közölte a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs központi ügyeletének vezetője. Karácsony Gergely azt kezdeményezte, hogy a kormány tegye lehetővé a települési polgármestereknek, Budapesten pedig a főpolgármesternek a nem létfontosságú boltok, üzletek nyitva tartásának korlátozását, szükség esetén a bezárás elrendelését. A fővárosi kormányhivatal a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben azt kéri az emberektől, hogy személyesen csak szükség esetén és csak időpontfoglalással menjenek kormányablakba, de inkább interneten intézzék az ügyeket. Ügyfelei és munkatársai egészségének megóvása érdekében valamennyi ügyfélszolgálati irodájában ideiglenesen felfüggeszti a személyes ügyintézést az E.ON. A koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedésekkel összhangban, segítve az otthon tanuló diákok munkáját, a közmédia számos oktatási tartalmát - amíg a helyzet indokolja - az M5 kulturális csatorna napi műsorában sugározza. Óriási aktivitás kezdődött a digitális platformokon az új oktatási rendre történő hétfői átállás érdekében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Kiemelték: minden iskola és fenntartó kiértesítése rendben megtörtént. Rendkívüli ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon a koronavírus-fertőzés miatt - közölte az Országos Bírósági Hivatal. Elhalasztják az egészségügy területén folyamatban lévő sztrájktárgyalásokat a koronavírus-fertőzés miatti veszélyhelyzet lezárultáig - erről állapodott meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma tárgyalópartnereivel. Továbbra sem áll módjában Magyarországnak beengedni senkit, aki Olaszországból érkezik, azokat sem, akik szerb állampolgárok és Szerbiába akarnak hazamenni - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon. Magyar politikusokkal is találkozott a koronavírussal fertőzött marokkói miniszter - értesült a Pesti srácok. A portál információi szerint Pintér Sándor belügyminiszterrel és Mosóczi Lászlóval, az ITM államtitkárával is tárgyalt a héten a politikus. Abdelkader Amaráról tegnap derült ki, hogy elkapta a betegséget, miután szokatlan fáradságra és fejfájásra panaszkodott. A marokkói tárcavezető lakásán különítette el magát. Pintér Sándor esetében elkezdődtek az egészségügyi előírásoknak megfelelő járványügyi vizsgálatok. A belügyminiszternek tünetei nincsenek, a vizsgálatok eredményéről a nyilvánosságot is tájékoztatni fogjuk - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Az operatív törzs ülése után Kovács Zoltán azt mondta, a kormánytagokra is ugyanazok az eljárások vonatkoznak, mint bármely más állampolgárra. Belgrádban tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő és Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke informális megbeszélésen vett részt a koronavírus-járvány elleni védekezéssel és a migrációs válsághelyzettel kapcsolatban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter olasz kollégájával, Luigi di Maioval egyeztetett telefonon a koronavírus miatti járványügyi helyzetről. Vasárnap délután világszerte meghaladta a 6000-t a koronavírus-fertőzésben meghalt betegek száma. Az utóbbi huszonnégy órában háromszázhatvannyolccal 1809-re emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Olaszországban, eközben a diagnosztizált fertőzöttek száma majdnem háromezerrel 24 747-re nőtt. Ausztriában felszólították az embereket, hogy vonuljanak házi karanténba, megtiltották az öt embernél népesebb összejöveteleket, és tovább korlátozták azon országok számát, amelyeknek az állampolgárai az országba léphetnek. Szlovéniában holnaptól leállítják a tömegközlekedést, valamint bezárják az éttermeket és a bárokat az új koronavírus terjedésének akadályozása érdekében. Országos vesztegzár bevezetését mérlegeli a cseh kormány, mert már 231-re emelkedett az új koronavírusos fertőzöttek száma - jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök. Egybehangzó sajtójelentések szerint Németország lezárja Ausztriával, Franciaországgal és Svájccal közös határát hétfő reggel 8 órától a koronavírus-járvány miatt. Egy nap alatt tizennégyen haltak meg az új típusú koronavírus okozta fertőzésben Nagy-Britanniában. A brit kormány a 70 éven felüliek otthoni elkülönítésére dolgoz ki cselekvési tervet a koronavírus-járvány elleni fellépés jegyében, de ezt az intézkedést „a megfelelő időpontban” kívánja életbe léptetni - mondta a brit egészségügyi miniszter. A húsvéti szenthét szertartásait a hívők jelenléte nélkül mutatják be a Vatikánban - derült ki a pápai állam liturgiai hivatalának rendelkezéséből. Felszólították az irániakat, maradjanak otthon az új koronavírus-járvány terjedése miatt, az adatok szerint ugyanis egyre nő a fertőzöttek és a halálesetek száma. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a múlt heti rendkívüli kamatcsökkenése után a jövő heti rendes ülésén ismét mérsékelheti az irányadó dollárkamatot. Szlovák rendőröknek kellett feltartóztatniuk egy magyar férfit a cseh-szlovák határon, Kúty-nál, aki a péntektől érvényben lévő belépési tilalom és a rendőri figyelmeztetés ellenére autójával áthajtott a határon. A szíriai Idlíb tartományra vonatkozó március 5-ei moszkvai tűzszüneti megállapodásnak megfelelően megkezdődött a török-orosz őrjárat az Aleppó és Latakia közötti M4-es autópálya mentén. A líbiai parti őrség több mint 400 migránst tartóztatott fel az észak-afrikai ország partjai előtt és szállított vissza Tripoliba az utóbbi 24 órában - közölte Safa Msehli, a Nemzetközi Migrációs Szervezet szóvivője. Málta visszautasított Líbiába egy bárkát 49 migránssal a fedélzetén. Legalább tizenöt ember életét vesztette és több mint ötven épület összedőlt, illetve megrongálódott a nigériai Lagos egyik elővárosában egy olajvezeték felrobbanásakor. A rendőrség elfogta azt a 30 éves férfit, akinek videoblogjában elsőként jelent meg az a minden alapot nélkülöző híresztelés, hogy az operatív törzs a főváros lezárására készül - közölte a Belügyminisztérium Teljes fertőtlenítést vezet be a MÁV a vasúti és HÉV-szerelvényeken a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként - közölte Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója. A horvát, a szlovén és az ukrán vasúttársaság nem indít és nem is fogad vonatokat Magyarországról - közölte a Mávinform. A 63 kilogrammban szereplő Fodor Milán a 16 közé jutott a Londonban zajló európai olimpiai kvalifikációs ökölvívótornán, így egy győzelemre került a kvótától. A Nemzetközi Evezős Szövetség júniusig minden versenyt törölt a koronavírus-járvány miatt, köztük olimpiai kvalifikációs viadalokat is. A Nemzetközi Öttusa Szövetség a koronavírus-járvány miatt elhalasztotta a soron következő világkupa-versenyeket.