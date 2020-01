Koronavírus - száz fölé emelkedett a halottak száma Kínában

Megalakult a korrupcióellenes és tényfeltáró vizsgálóbizottság Kispesten, a testület három hónapig fog vizsgálatokat folytatni. A testületi ülésen felszólalt a korrupciós botrányban érintett Lackner Csaba is, aki tagadta, hogy törvénysértést követett el. A korábbi felvételeken fehér porral látható és közpénzek ellopásáról beszélő Lackner Csaba a Hír Tv kérdésére kijelentette: nem mond le tisztségéről. Fölényesen győzött a Fidesz-KDNP jelöltje Győrben - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István a nagyobbik kormánypárt nevében gratulált Győr új polgármesterének és köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az időközi polgármester-választáson, és szavazatukkal Dézsi Csaba Andrást és vele Győr fejlődését támogatták. A fővárosi Fidesz szerint egyszemélyi hatalmat kaphat Karácsony Gergely, ha megszavazza a fővárosi balliberális többségű közgyűlés az önkormányzat működési szabályzatnak módosítását. Ebben ugyanis az szerepel, hogy ha a közgyűlés kétszer nem hoz döntést olyan kérdésekben, amelyet Karácsony Gergely terjesztett elő, akkor ő egyszemélyben eldöntheti azt. A Fidesz szerint Karácsony Gergely durván korlátozná a fővárosi képviselők demokratikus jogait. Láng Zsolt frakcióvezető a Fővárosi Közgyűlés szervezeti és működési szabályzata módosításának visszavonására szólította fel a főpolgármestert. Feloszlatta magát a Jobbik békéscsabai alapszervezete, miután a párt tisztújító kongresszusán Jakab Pétert választották elnökké - szerintük olyan vezetőkre van szükség, akiknek a haza sorsa fontosabb saját karrierjüknél. Soros György közvetlen segítségét várják a gyöngyöspatai romák – nyilatkozta egy érintett helyi férfi a Hír Tv-nek. A milliárdos tőzsdespekuláns egyébként maga is világossá tette, hogy az ő küldetése a romák segítése. Soros György neve már korábban is ismerősen csengett a helyi romáknak, ugyanis 2013-ban a TASZ beperelte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságot, mert szerintük a kelleténél jobban bírságolták a helyi kisebbséget. Egyre világosabb, hogy Botka Lászlóék korrupciója behálózza a szegedi önkormányzatot és a szegedi bíróságot is - mondta Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője. Budai Gyula szerint a SZEVIÉP-ügy rávilágított arra, hogy az ellenzéki politikus és köre miként befolyásolja az igazságszolgáltatást. A Mi Hazánk Mozgalom szerint a kormánynak fel kellene mondania a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága magyarországi joghatóságát - jelentette ki Novák Előd, a párt alelnöke. Az elmúlt tíz évben legalább nyolc nagy horderejű gazdaságélénkítő, köztehercsökkentő intézkedéssorozatot indított a kormány, amelyeket hamarosan újabb követi - mondta Tállai András. A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: ameddig nem Gyurcsányék vannak hatalmon, megszorításokról - például általános ingatlanadóról - szó sem lehet. Magyarországon 2010 és 2019 között a családi adókedvezményt is figyelembe véve a nettó keresetek 87 százalékkal emelkedtek - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Először 2021 végén, 2022 elején jöhet gáz a Török Áramlat nevű gázvezetéken keresztül Magyarországra - mondta Kaderják Péter, az ITM energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Eljött a keresztény-konzervatív zöldpolitika ideje, Európának olyan klímapolitikát kell folytatnia, amely nem a legszegényebb országokra terheli a klímasemleges átállás költségeit - közölte Varga Judit igazságügy-miniszter a Politico című portálon. Orbán Viktor miniszterelnök és Lévai Anikó megkoszorúzta a néhai lengyel elnök, Lech Kaczynski és felesége, Maria síremlékét Krakkóban. A magyar miniszterelnök és felesége azért utazott Lengyelországba, hogy részt vegyen az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának 75. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Csehország kormánya jóváhagyta azt a javaslatot, amely szerint katonákat küldenének Maliba, Csádba és Nigerbe a terrorizmus elleni harc segítéséhez - adta hírül a cseh védelmi minisztérium. Magabiztos győzelmet arattak a dél-olaszországi Calabriában a bevándorlásellenes erők. A Matteo Salvini vezette jobbközép pártszövetség jelöltje, Jole Santelli a szavazatok 56 százalékát szerezte meg. Matteo Salvini ellenzéki vezető szerint az olaszországi voksolás eredménye azt mutatja, hogy az egyik kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom megsemmisült. Marjan Sarec, a balközép szlovén koalíciós kormány miniszterelnöke bejelentette lemondását, és új választások kiírását kezdeményezte. A német kormány arra törekszik, hogy az európai uniós tagállamok vezetői a következő tanácskozásukon megállapodásra jussanak a csatlakozási tárgyalások megindításáról Albániával és Észak-Macedóniával - mondta Angela Merkel német kancellár. Az európai mézpolitika tarthatatlan, hiszen nem nyújt elegendő védelmet a laboratóriumi körülmények között létrehozott műmézekkel szemben, ezzel teljesen tönkreteszi az európai mézpiacot és a méztermelőket - közölte Nagy István agrárminiszter Brüsszelben. Az Európai Unió a brit EU-tagság pénteken esedékes megszűnése után is szoros figyelemmel követi a Nagy-Britanniában élő több mint 3 millió külföldi EU-állampolgár sorsát - mondta Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója. Mérsékeltről magas szintűre módosította a tüdőgyulladással járó új koronavírus nemzetközi veszélyességét az Egészségügyi Világszervezet. Újabb 25 beteg vesztette életét Kínában a koronavírus okozta tüdőgyulladás miatt, így a ragály halottainak száma egy nap alatt 81-ről 106-ra emelkedett. Németországban is megerősítettek egy megbetegedést, amelyet az úgynevezett koronavírus okozott. A német szövetségi kormány a hadsereg közreműködésével szállítaná haza a német állampolgárokat a koronavírus okozta járvány központjának számító kínai Vuhanból - jelentette a Der Spiegel. Kiterjesztették további húsz amerikai repülőtérre a Kínából érkező utasok egészségügyi vizsgálatát - jelentette be az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ. Washington kész segítséget nyújtani Kínának a koronavírus-járvány féken tartása érdekében - közölte Donald Trump amerikai elnök a Twitteren. Washington még nem hozott döntést arról, hogy kivonul-e a Szahel-övezetből - közölte Mark Esper amerikai védelmi miniszter Florence Parly francia védelmi miniszterrel folytatott tárgyalásai után Washingtonban. Belpolitikai háborúhoz hasonlította a Donald Trump amerikai elnök ellen folyó alkotmányos felelősségre vonási eljárást Kenneth Starr, az elnök védelmét ellátó jogászcsapat tagja, amikor a védelem érvelésével folytatódott a szenátusi tárgyalás. Meg kell erősíteni Irak szuverenitásának védelmét az iráni támadásokkal szemben - ezt javasolta az Egyesült Államok külügyminisztere, Mike Pompeo telefonon Ádil Abdel Mahdi iraki kormányfőnek. Letartóztattak Pakisztánban egy jogvédő aktivistát, aki rendszeresen azzal vádolja a hadsereget, hogy kapcsolatban áll iszlamista szélsőségesekkel - közölte az aktivista családja. Zsidók megölésére és a zsidó telepek elleni támadásokra buzdított az Iszlám Állam terrorszervezet vezetője, Abu Hamza al-Kurajsi a Telegram üzenetküldő felületen nyilvánosságra hozott hangfelvételében. Lezuhant egy utasszállító repülőgép Afganisztánban, de a történtek részletei egyelőre nem világosak. A tálibok szóvivőjük útján bejelentették, hogy ők lőtték le a gépet a közép-afganisztáni Gazni felett, ám ezt más források nem erősítették meg. Lezuhant egy katonai repülőgép Algériában, az ország fővárosától 500 kilométerre keletre. Rabosították Varju Lászlót. A Demokratikus Koalíció képviselője Czeglédy Csaba kíséretében érkezett a Központi Nyomozó Főügyészségre, ahol ujjlenyomatot vettek tőle és fényképeket készítettek róla. Varju László mentelmi jogát az MTVA székházában történt dulakodás, valamint választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt függesztették fel. A vádlottak többsége tagadta bűnösségét a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa előtt abban a másodfokú büntetőperben, amelyben összesen tizenhét embert, köztük három tábornokot vádoltak meg vesztegetéssel. Egy kamion és egy személygépkocsi összeütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a tatai csomópont előtt néhány kilométerrel - tájékoztatott az Útinform. Jégkorong Erste Liga: FTC-Telekom - Sport Club Csíkszereda 5:3 Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic sorozatban harmadszor jutott be az elődöntőbe női párosban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke szerint mindkét válogatott újra megmutatta a budapesti Európa-bajnokságon, hogy a világ legjobbjai közé tartozik. A 2018/19-es idényben az olasz Davide Lanzafamét választották meg a legjobb mezőnyjátékosnak az OTP Bank Ligában, a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének szavazásán. Bekerül a kosárlabdázó Hírességek Csarnokába Kobe Bryant, aki helikopter-balesetben halt meg – közölte az intézmény vezetője.