Koronavírus-járvány: Közel a csúcspont?

A jobbikos belháborúról árulkodik egy friss hangfelvétel, ami a párt januári tisztújító kongresszusán készült. Jakab Péter arról beszél, hogy a régi elnökség tagjai közül többen nem bíztak meg benne, és a játékszabályokat is átírták. Nem tudja, Jakab Péter mire gondolhatott, amikor a hangfelvételen azt mondta, hogy nem akar vele együtt dolgozni - jelentette ki híradónknak Varga-Damm Andrea. A Jobbik országgyűlési képviselője hozzátette, meglepte, hogy Jakab az ő nevét is említette, holott korábban úgy nyilatkozott róla, hogy nem verseny-, hanem bajtársa. Újabb botrány a parlamentben. A napirend előtti felszólalások alatt Hadházy Ákos független képviselő a karzatról egy molinót lógatott Kövér László házelnök mögé. Balhét akar csinálni az ellenzék a hétvégén - így reagált a Fidesz a Párbeszéd demonstrációs felhívására. Az ellenzéki kispárt képviselője jelentette be, hogy vasárnapra tüntetést szerveznek Budapestre a gyöngyöspatai romák érdekében. A gyöngyöspatai iskolaügyre csak ürügy a szegregáció - mondta a térség fideszes országgyűlési képviselője. Horváth László hangsúlyozta: arra használják a cigány családokat és tanulókat, hogy a kártérítési pert kezdeményező alapítvány elérhesse politikai célját. A Kúria soron kívül, várhatóan áprilisban bírálja el a gyöngyöspatai önkormányzattal szemben indított személyiségi jogi pert. A kormány haladéktalanul kezdeményezi a börtönviszonyok miatt az elítéltek javára megítélt kártalanítások kifizetésének leállítását - jelentette be Varga Judit igazságügyi miniszter. Nem tagadja a DK, hogy a Gyurcsány-kormány idejéből is ismert cégeket bízott meg több tízmilliós szerződésekkel. A Demokratikus koalíció frakcióvezető-helyettese szerint szakmai alapon választották ki a cégeket, de nem tagadta, hogy a személyes bizalom fontos volt a döntések meghozatalakor. A fegyelmezett gazdálkodás, a csökkenő államadósság, és az egészségesebb adósságszerkezet megteremtette a további növekedés alapját - mondta közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Varga Mihály kijelentette, hogy a magyar gazdaság növekedése várhatóan továbbra is meghaladja majd az uniós átlagot. A GDP- és az államháztartási adatok alapján az elmúlt éveket a magyar gazdaságtörténet egyik legeredményesebb időszakának nevezte. Januárban 1 százalékkal, 65 milliárd forinttal emelkedett a befektetési alapokban kezelt vagyon - közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége. Elkészült a Mesterséges intelligencia stratégia, amely a mesterséges intelligencia térhódításával jelentkező technikai és a humán-tudomány területére tartozó kérdésekre keres választ - hangsúlyozta az innovációs és technológiai miniszter. Nőtt a házi segítségnyújtásban részesülők és foglalkoztatottak száma 2010 óta, és az egy főre jutó támogatás is magasabb - mondta Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke. Minden ellenzéki párt indított már konzultációt az emberekkel, a baloldal most mégis megpróbálja ellehetetleníteni a kormány kezdeményezését – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Dömötör Csaba közölte: hamarosan nyilvánosságra hozzák a kérdéseket. A Népegészségügyi Központ kialakította a koronavírus fertőzés közvetlen felismerésének módszerét - jelentette be az emberi erőforrások minisztere napirend előtti felszólalásában. Kásler Miklós kiemelte: ezzel a fertőzést néhány órán belül igazolni, vagy kizárni lehet. Hangsúlyozta: jelenleg Magyarországon nincsen koronavírussal fertőzött személy. Orbán Viktor miniszterelnök telefonon megbeszélést folytatott Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Beszélgetésük során aktuális külpolitikai kérdéseket érintettek, melyek közül kiemelték az illegális migráció elleni küzdelem és a határvédelem fontosságát, illetve szóba került a Közel-Kelet helyzete is. Márciusi lejáratát követően nem hosszabbítják meg az embercsempészet felszámolása érdekében létrehozott Sophia nevű földközi-tengeri uniós hadművelet mandátumát. Helyette egy teljesen új művelet indul - közölte Szijjártó Péter Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette: az új program célja a Líbiával szemben elfogadott fegyverembargó kikényszerítése, valamint érvényre juttatása, amely légi, műholdas és tengeri eszközök bevonásával történik. Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei egy új művelet létrehozásában állapodtak meg a háború sújtotta Líbiát érintő fegyverembargó hatékony ellenőrzése érdekében - jelentette be az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben. Magyarország 82,5 millió forintnyi támogatást nyújt az albán katolikus egyháznak, az országot novemberben sújtó földrengés okozta károk felszámolására - közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Brüsszelben. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége üdvözli a Nemzeti alaptanterv módosítását, amelynek értelmében csökken a tanórák száma, hogy a diákok terhei ne növekedjenek. Újra megpályázza a sepsiszentgyörgyi polgármesteri tisztséget Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa, aki 2008 óta vezeti a székelyföldi várost. A boszniai szerb parlament megszavazta a szövetségi intézmények munkájának akadályozását, amiről a legnagyobb boszniai szerb pártok már döntöttek a múlt héten. A 2021 utáni hétéves uniós költségvetés kiszivárgott javaslata szerint feltételekhez, egyebek mellett a jogállamiság tiszteletben tartásához kötnék az uniós támogatások kifizetését - írta a Reuters hírügynökség. Mivel senki sem ért egyet vele, előremutató vita alapja lehet Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének az unió következő, 2021 után érvényes hétéves költségvetéséről szóló javaslata -mondta a költségvetési és igazgatási ügyekért felelős uniós biztos A brit kormány főtárgyalója szerint London nem lesz hajlandó kompromisszumokra több alapvető fontosságú kérdésben az Európai Unióval márciusban kezdődő egyeztetéseken, amelyek célja a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeinek kialakítása. Általánosan lecsengőben van az új típusú koronavírus-járvány Kínában a napi adatok alapján, de az Egészségügyi Világszervezet szerint még korai lenne a járvány tartós csillapodását kiolvasni a számokból. Csehország humanitárius segélyt küld Kínába, hogy segítse a koronavírus elleni küzdelmet. A mintegy héttonnányi egészségügyi felszerelést a hadsereg különgépe viszi majd Kínába. Az Egyesült Államokban is karanténba kerültek a Diamond Princess üdülőhajó hazaszállított amerikai utasai - jelentette be az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ. A koronavírus-járvány miatt Kazahsztán helyett Üzbegisztánban rendezik meg a súlyemelők Ázsia-bajnokságát. Az Open Arms migránshajó tavaly nyáron szándékosan Olaszország felé indult el és előre kitervelték az akciót - mondta a bevándorlásellenes Liga vezetője. Matteo Salvini szerint a spanyol felségjelzésű NGO-hajónak Spanyolországtól vagy a közelebbi Máltától kellett volna kikötést kérnie. A volt belügyminiszter hangsúlyozta: tiszta a lelkiismerete, mivel az olaszok védelmében nem adott kikötési engedélyt. Görögország a helyi tiltakozások hatására felfüggeszti a zárt kitoloncolási központok építéséről szóló kormányzati tervek végrehajtását - közölte a bevándorlási és menekültügyi miniszter. Görögország további ötszáz ügyvédet tervez felfogadni annak érdekében, hogy felgyorsíthassa a menedékkérelmek elbírálásának jogi procedúráját - mondta Athénban Sztéliosz Pecasz görög kormányszóvivő a Mega televíziónak. Gyilkosság és terrorizmus gyanújával hivatalosan vádat emeltek Norvégiában az ellen a férfi ellen, akit a fővároshoz közeli mecsetben elkövetett lövöldözéssel és mostohahúgának meggyilkolásával gyanúsítanak. Fiatal nők hamis közösségimédia-oldalai révén gyűjtött információt az izraeli katonáktól a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság honlapja. Még nem jelenti a kilenc éve tartó szíriai háború végét, hogy a közelmúltban sikerült jelentős területeket visszafoglalni a felkelőktől - mondta a szíriai elnök. Huszonnégy embert, köztük egy lelkipásztort megöltek fegyveresek a vasárnapi istentisztelet alatt egy templomban Burkina Faso északnyugati részén. Bassár el-Aszad az állami médiában közvetített nyilatkozatában ígéretet tett a kormányerők offenzívájának folytatására egészen addig, amíg „fel nem szabadítják” a közel-keleti országot. Katonai gyakorlóruhás és maszkos fegyveresek megöltek 22 embert egy faluban a szakadár lázadók tűzfészkének számító Nyugat-Kamerunban - közölte az ENSZ. Az Ausztráliában tavaly szeptember óta pusztító bozóttüzek a lakosság háromnegyedét érintették közvetve vagy közvetlenül egy felmérés szerint. Ma folytatja vallomását, a Fenyő János megölése kapcsán felbujtással vádolt Gyárfás Tamás a Fővárosi Törvényszéken. A Fővárosi Főügyészség tizenhat ember ellen nyújtott be vádiratot a terézvárosi ingatlanmutyik miatt. A vádlottak között van a luxusautójáról és a parkolási botrányairól is ismert Fürst György, a VI. kerület egykori szocialista alpolgármestere. Feltehetően bűncselekmény áldozata lett egy 76 éves nő, akit holtan találtak hétfőn kora este egy kiskunmajsai tanyán - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. A Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte egy nigériai férfi letartóztatását, aki a gyanú szerint múlt év decemberében bántalmazott egy nőt egy budapesti szórakozóhelyen. Az illegálisan Magyarországon tartózkodó férfit a német hatóságok is keresték. Fucsovics Márton két játszmában kikapott a kazah Alekszander Bubliktól a 692 ezer euró összdíjazású keménypályás marseille-i férfi tenisztorna első fordulójában. Fucsovics Márton hét helyet rontva a 73., Balázs Attila pedig három pozíciót javítva 106. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, melynek élén továbbra is Novak Djokovic áll. Babos Tímea egyesben két helyet rontva a 100. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.