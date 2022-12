Koronavírus - A fertőzöttek száma 649 millió, a halálos áldozatoké 6,652 millió

A Föderáció jelentős sikereiről érkeztek jelentések. Miközben a donbászi régió elleni heves harcok is folytatódnak, az ukrán kritikus infrastruktúra elleni támadásokkal sem hagytak fel az oroszok.

Olaszországban is botrányosan ünnepeltek a marokkói szurkolók

Olaszországban is zavargásokba torkollott a marokkói szurkolók ünneplése. Milánóban késeléssel végződött a buli, de több rendőr is megsérült. Rómából Jánosi Dalma számolt be a tegnapi olasz zavargásokról.