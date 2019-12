Kormánykatonák haltak meg egy újabb tálib támadásban Afganisztánban

Két hónapos késés után januárban mégis felállhat a kispesti korrupciót vizsgáló bizottság. A baloldali pártok most abban nem értenek egyet ki kezdeményezte a vizsgálatot. A helyi LMP szerint ők, mert szerintük nem lenne szerencsés, ha a polgármester maga ellen folytatna vizsgálatot. Az MSZP-s Gajda Péter szerint azonban ez nem igaz. A 2010 előtti balliberális kormányzat gazdaságpolitikáját idéző változtatásokat hajtana végre a Momentum - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a párt leépítené a munkaalapú családtámogatási rendszert, viszont emelné a szociális segélyeket és a családi pótlékot. A Momentum jelentősen növelné a társasági adót is, és egyebek közt kétszeresére növelné az internetadót. A magyar gazdaságban sikeresen megy végbe a dimenzióváltás, amelynek nyomán Magyarország egyértelműen az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozik - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A miniszter kiemelte: a folyamatosan magas színvonalon teljesítő magyar munkaerőnek, Európa legalacsonyabb adóinak és az új támogatási rendszernek köszönhetően minden idők legtöbb beruházása érkezett idén Magyarországra. Magyarországnak szüksége van a fiatalok tudására és tehetségére, ezért a következő évben új lehetőségeket kínál számukra a kormány - hangsúlyozta Facebook videójában az új kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett: továbbra is ingyenes az első sikeres nyelvvizsga, a KRESZ tanfolyam és a vizsga, 2020-tól pedig jelentősen emelkednek a szakképzésben résztvevők ösztöndíjai, valamint elindul a külföldi nyelvtanulási program is. Januártól a legalább négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességét és a nagyszülői gyedet is bevezeti a kormány. Bruttó félmillió forintos juttatást kapnak a fegyveres testületek hivatásos állomány tagjai - jelentette be belügyminiszter. Pintér Sándor közölte: a kormány célja, hogy az ország gazdasági teljesítőképességének arányában elismerje a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében tett erőfeszítéseiket. Benkő Tibor honvédelmi miniszter hangsúlyozta: amit a fegyveres és rendvédelmi szervek dolgozói tesznek Magyarország és a magyar emberek biztonsága érdekében, az mindennek az alapja, a békét és a biztonságot jelenti. 98,5 százalékos a belföldi gáztározók töltöttsége, külföldről a kereskedelmi megállapodásoknak megfelelően érkezik a földgáz Magyarországra – közölte Kaderják Péter államtitkár. Karácsonyig a postákon a szeptemberben kézbesített rezsiutalványok több mint háromnegyedét beváltották a nyugdíjasok, az így felhasznált rezsiutalványok összértéke meghaladta a 17,2 milliárd forintot - közölte a Magyar Posta. Folyamatban van a 2021-ben Budapesten megnyíló „Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás szervezése - közölte Kovács Zoltán, a rendezvényért felelős kormánybiztos. Óriási lehetőség rejlik a magyar családpolitikában - mondta Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Magyar Hírlapnak. Újra megrongálták a Nyugati téren adventkor felállított és felszentelt kettős keresztet - írja a Magyar Nemzet. Nem vallási, hanem politikai szinten kell fellépni a politikai iszlám ellen - mondta Incze Nikolett, a Politikai Iszlám Tanulmányok Központjának kutatója az M1-en. Lehet, hogy meg kell majd hosszabbítani az Európai Unió és Nagy-Britannia közötti jövőbeni kereskedelmi kapcsolatokról szóló tárgyalások határidejét - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Les Echos című francia lapnak. Sürgősséggel bekérették a lengyel külügyminisztériumba az orosz nagykövetet azon kijelentések miatt, amelyeket a napokban Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlament alsóházának elnöke tett a második világháborúról. Egyre nagyobb a munkaerőhiány a német egészségügyi rendszerben, pénteken megjelent adatok szerint a kórházak túlnyomó többségénél orvosokon kívül ápolókból sincs elég. Egyre több a külföldi állampolgár Németországban a munkanélküli és szociális támogatás leggyakoribb formájából, a létminimum fenntartását szolgáló Hartz IV segélyből élők körében egy kormányzati kimutatás szerint. Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek egy 24 éves dzsihadistát, aki áprilisban tért vissza Bosznia-Hercegovinába, korábban pedig Szíriában harcolt az Iszlám Állam nevű terrorszervezet soraiban. Legalább 10 afgán kormánykatona életét veszítette egy pokolgépes támadásban, majd az azt követő tűzharcban a dél-afganisztáni Hilmend tartományban. Egy radikális iszlamista csoport videofelvételt tett közzé 11 nigériai túsza meggyilkolásáról, amely közlése szerint bosszú volt Abu Bakr al-Bagdadi, a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet korábbi vezetőjének haláláért. Pokolgépes merényletben legkevesebb 61-en meghaltak és több mint 50-en megsebesültek a szomáliai főváros egyik forgalmas ellenőrző pontjánál. Az ENSZ Közgyűlése jóváhagyta egy új nemzetközi szerződés kidolgozását a kibernetikai bűnözés elleni küzdelemről annak ellenére, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió és több más ország ellenezte azt. Az orosz hadseregben hadrendbe állították a hiperszonikus, irányítható szárnyas siklóblokkal felszerelt Avangard rakétarendszert - közölte Szergej Sojgu védelmi miniszter. Megerősítették a rendőri jelenlétet New York azon negyedeiben, amelyekben jelentős zsidó közösségek élnek - jelentette be a város polgármestere. A Gazprom orosz gázóriás kifizette a Nafohaz ukrán állami gázvállalatnak a stockholmi döntőbíróság által korábban már megítélt 2,9 milliárd dollárt. Háromnapos sztrájkot hirdetett a német légiutas-kísérők független szakszervezete a Lufthansa csoporthoz tartozó Germanwings légitársaságnál hétfőtől. Kína felbocsátotta legnagyobb teljesítményű hordozórakétáját, amely Föld körüli pályára állította a 8 tonnás Sicsien-20 távközlési műholdat. Lezuhant egy túrahelikopter Hawaii egyik szigetén, Kauain. Kábítószerfogási rekord született Uruguay történetében: 44 mázsa kokain akadt fenn a vámőrség ellenőrzésén, a drog értéke 1 milliárd dollárra tehető. Életének 96. évében elhunyt Szőnyi Erzsébet Kossuth-díjas zeneszerző, karvezető, zenepedagógus, a nemzet művésze - közölte a Magyar Művészeti Akadémia. Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszterkor szokásos tűzijátékok miatt, mivel az erőteljes hang- és fényhatások állatok sokaságát rémítik meg. Jégkorong Erste Liga: Gyergyói HK - Sport Club Csíkszereda 1:5 Lemondott posztjáról Herczeg András, a Debrecen labdarúgócsapatának vezetőedzője. A következő idénytől a norvég Tor Odvar Moen helyett honfitársa és jelenlegi segítője, Bent Dahl lesz az EHF Kupa-győztes Siófok KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője. Rendkívül szoros a verseny a 75. Sydney-Hobart vitorlásversenyen, amelyen az élmezőnyt alkotó öt szupermaxit mindössze 11 tengeri mérföld választja el egymástól – a versenyző magyar hajó, a Stay Calm Hungary a 21. helyen halad.