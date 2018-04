Kormányellenes tüntetéssorozat: összecsaptak a rendőrök a demonstrálókkal

A rendőrökkel is összecsaptak a tüntetők Franciaország több városában, szombat este. A demonstrációkat radikális baloldali csoportok, diák- és szakszervezetek rendezték, az 1968-as tüntetéssorozat emlékére. Párizsban és Montpellierben álarcos tüntetők kirakatokat törtek be és kukákat borogattak, a rendőrség könnygázzal oszlatott. Nantes városában azért is több ezren tüntettek, mert a hatóságok illegális lakásfoglalókat telepítettek ki egy használaton kívüli területről. A kormány elleni tüntetéssorozat részeként a héten a vasúti és légi szakszervezetek dolgozói is tüntettek.