2017. december 30.,
szombat, Dávid napja

Kormányellenes tüntetéshullámmá fajult a tiltakozás

Hír TV

2017. december 30., szombat 09:26, frissítve: szombat 10:10

Kormányellenes tüntetéssorozat kezdődött Iránban. Több városban is ezrek vonultak az utcára a perzsa államban. A demonstrálók eredetileg a magas árak miatt kezdtek tüntetni, de ahogy egyik városról a másikra terjedt a tiltakozási hullám, a kormányzati korrupció és az ország vallási vezetői ellen is felszólaltak. Többen azt is követelték, hogy Teherán vonja ki erőit a régiós háborúkból, így Szíriából és Jemenből is. Iránban legutóbb 2009-ben voltak nagyobb ellenzéki tüntetések.

Hír TVvissza a címlapra
Iránkormányellenes tüntetés

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Obama óva intette Harry herceget

2

Hír TV

Új helyszínt kell keresniük a budapesti ételosztásra

3

Hír TV

Száz juhot és két szamarat gázolt halálra a vonat

4

Hír TV

„Ennél már nincs lejjebb”

5

Hír TV

Nem bírta a sok csalást a Miniszterelnökség

6

Hír TV

Seszták városa az egyik fő nyertes, de Orbán felekezete is örülhet