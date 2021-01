Korlátozásoktól mentes születésnapi ünnepséget szeretne a brit uralkodó

1778 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 342 237-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 10 648 főre emelkedett. A járvány ellen tett intézkedések eredményei már láthatók, és valószínűleg rövid időn belül újra kézben lehet majd tartani, hasonlóan az első fázishoz - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere. Emberéleteket tesz kockára a baloldal a járványveszély idején csupán a pártpolitikai érdekei miatt - jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Kossuth Rádióban. Az alkotmányjogász a CÖKA közleménye kapcsán azt mondta: egy démonizálási folyamat indult meg az orosz és kínai vakcinákkal szemben, amely óriási veszélyt jelent minden ember számára, hiszen az oltásellenesség a járvány malmára hajtja a vizet. Semmilyen hatással nincsenek az emberek genetikai állományára az RNS alapú vakcinák - hangsúlyozta a Hír Tv híradójának a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Idő kérdése, hogy a jelenlegi mínusz 78 fok helyett akár már plusz 4 Celsius-fokon lehessen tárolni a koronavírus elleni vakcinákat - erről beszélt a Pfizer-Biontech kutatója a Kossuth Rádióban. Pardi Norbert azt is elmondta: a cég oltóanyaga hatásos a kórokozó nemrég megjelent mutációja ellen is. Az MSZP továbbra is azt követeli a kormánytól, hogy folyamatosan teszteljék a magyarokat, történjen meg a kontaktkutatás, addig amíg a lakosság nem rendelkezik a megfelelő átoltottsággal - mondta Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat arra kéri a kijárási tilalom idején este nyolc óra után közlekedőket, munkából hazatérőket, vagy kutyát sétáltatókat, hogy figyeljenek oda a hajléktalanokra. A világjárvány során több mint 1600 milliárd forintnyi beruházás érkezett Magyarországra - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter elmondta: a magyar állami beruházásösztönzési rendszer összesen 1433 beruházást kezelt, amelyre soha korábban nem volt még példa. Megújul 10 milliárd forintból a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelye Mosdóson - jelentette be Gelencsér Attila, Kaposvár és térsége fideszes országgyűlési képviselője. Január 1-től évi másfél millió államigazgatási ügy intézése vált ingyenessé, idéntől ugyanis illetékmentesek az elsőfokú közigazgatási eljárások - közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Már annyi demokráciát exportált az Egyesült Államok külföldre, hogy ott nem maradt - mondta a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója a Capitolium ostroma kapcsán a Bayer showban. Szervezett provokáció volt a Capitolium ostroma - erre hívta fel a figyelmet Földi László a Kossuth Rádióban. A biztonságpolitikai szakértő szerint a szerdai akció Donald Trump lejáratására irányult. A világban 89,6 millióra nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,9 millióan meghaltak, 49,7 millióan meggyógyultak. Szombat estétől nem kell karanténba vonulniuk Romániában a Magyarországról érkezőknek. Hűtőkocsiban kell tárolni az elhunytakat a szlovákiai Nagyszombatban, ahol a kórház már nem tudja elhelyezni a holttesteket. A kormányfő eközben bejelentette: mivel az érvényben lévő országos lezárás nem hozta meg a kívánt eredményeket, újra esedékes lehet a lakosság tömeges tesztelése. Ukrajnában kismértékben nőtt a koronavírussal megfertőződöttek száma: szombaton mintegy ötezer új beteget találtak, viszont ismét többen gyógyultak meg, mint ahányan elkapták a vírust. Szlovénia január 18-ig meghosszabbította az új koronavírus-járvány megfékezésére hozott szigorú intézkedéseket az országban, de a kormány új ütemtervet is elfogadott a korlátozások enyhítésére. A közegészségügyi intézet közlése szerint Szerbiában három szakaszban a lakosság felét, 3,7 millió embert terveznek beoltani a koronavírus ellen a következő hónapokban - jelentette az RTS szerb közszolgálati televízió. A koronavírus korábbinál sokkal fertőzőbb változatának elterjedésétől tartva Franciaországban további nyolc megyében hozzák előrébb az éjszakai kijárási tilalom kezdetét, és tovább gyorsítják az oltási programot. Rekordszámú súlyos Covid-beteget ápolnak az izraeli kórházakban, de már a lakosság ötöde hozzájutott a védőoltás első dózisához - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Közel 400 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak az észak-kínai Hopej tartomány két, pénteken lezárt nagyvárosában, miután szombatra a teljes lakosságot letesztelték. Mike Pence amerikai alelnök részt vesz Joe Biden leendő elnök beiktatási ünnepségén - adta hírül a Reuters hírügynökség az amerikai kormányzat egy magasrangú tisztségviselőjének közlésére hivatkozva. Az Egyesült Államok külügyminisztere bejelentette, hogy feloldott Tajvannal szemben minden önként vállalt külügyminisztériumi korlátozást, amelyeket Washington azért hozott, hogy Kína kedvében járjon. Vádat emeltek egy szövetségi bíróságon az amerikai kongresszus ostromában részt vevő három gyanúsított ellen - közölte az amerikai igazságügyi minisztérium. Már több mint 100 ember vettek őrizetbe a szerdai washingtoni események kapcsán. A Capitolium ostroma során öten vesztették életüket. Legalább 13 embert vádolnak garázdasággal, és 40 embert kisebb mértékű törvénysértésekkel. Több mint 130 légi csapást mértek az utóbbi két napban orosz harci repülők az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet állásaira Szíria keleti, sivatagos részén. Búvárok rábukkantak az előző nap lezuhant indonéz utasszállító repülőgép roncsaira a Jáva-tengerben. 62 ember utazott a járaton, akik közül valószínűleg senki sem élte túl a katasztrófát. Tűz bénította meg szombaton Mexikóvárosban a metró hat vonalát. A tűz miatt életét vesztette egy rendőrnő, legkevesebb harminc ember pedig megsérült - közölte Mexikóváros polgármestere. Tűz pusztított szombaton egy orosz idősotthonban, heten meghaltak. A múlt hét eleji földrengések, majd a szerdai utórengés után újabb földrengés volt Horvátországban szombaton este, amelyet Magyarországon is érzékelni lehetett - közölte az ELKH CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának munkatársa. A heves havazás miatt egy ember meghalt, 76 megsérült Japán nyugati partvidékén - számolt be az NHK tévécsatorna. A nacionalista Szadir Zsaparov nyert nagy többséggel a vasárnapi kirgiz elnökválasztáson, amelyet a tavaly őszi zavargások, a kormány összeomlása miatt írtak ki. Letartóztatta az élettársa lányának megölésével gyanúsított idős fóti férfit a Budakörnyéki Járásbíróság - közölte a Budapest Környéki Törvényszék. Őrizetbe vettek a rendőrök három szír állampolgárságú, német tartózkodási engedéllyel rendelkező férfit, akik vasárnap több mint két tucat migránst próbáltak Magyarországon keresztül illegálisan Nyugat-Európába juttatni. Csaknem háromezer doboz csempészett cigarettával az autójában menekült a rendőrök elől két férfi Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, az üldözés balesettel ért véget, a menekülők lesodródtak az úttestről, és egy lakóház kerítésének ütköztek. Hosszú várakozási idővel kell számolni a magyar-osztrák határon. A tavalyi év második félévében havonta 2-2,5-szer annyi elektronikus bérletet vásároltak az utasok a MÁV applikációjában, mint 2019-ben az internetes felületen - közölte a MÁV Zrt. Az Európa-bajnok magyar válogatott a hatodik helyen végzett a férfi vízilabda világliga európai selejtezőjében, miután a debreceni torna helyosztóján 9:7-re kikapott az olimpiai címvédő szerb csapattól. Női kézilabda BL: SCM Ramnicu Valcea (román)-Győri Audi ETO KC 20:37 Női kézilabda Európa-liga: Váci NKSE-Paris 92 (francia) 33:34 Jégkorong Erste Liga: Debreceni EAC-Újpesti TE 3:2; FTC-Telekom - Dunaújvárosi Acélbikák 8:1 Szlovák jégkorongliga: HK Nitra (szlovák)-DVTK Jegesmedvék 5:2 Babos Tímea két szettben legyőzte az orosz Marina Melnyikovát az ausztrál nyílt teniszbajnokság Dubajban zajló selejtezőjének első fordulójában. Nézők nélkül rendezik meg a szerdán kezdődő egyiptomi férfi kézilabda-világbajnokságot.