2017. november 17.,
péntek, Hortenzia, Gergő napja

Kórházban a tömeggyilkos

Hír TV

2017. november 17., péntek 09:00, frissítve: péntek 09:37

Kórházba szállították Charles Mansont, a hatvanas évek egyik leghírhedtebb tömeggyilkosát és szektavezérét az Egyesült Államokban.

A 83 éves férfit egy kaliforniai egészségügyi intézménybe vitték, állapotáról nincs hír. Manson hívei 1969-ben hét embert öltek meg az utasítására. Az áldozatok között volt Roman Polanski filmrendező terhes felesége is. A hatóságok szerint Manson a gyilkosságokkal faji háborút akart kirobbantani. A férfit eredetileg halálra ítélték, később azonban Kaliforniában eltörölték a halálbüntetést, ezért az ítéletet élethosszig tartó börtönre változtatták.

Hír TVvissza a címlapra
tömeggyilkosságCharles Manson

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Komoly kritikát kaptak Orbánék a tengerentúlról

2

Szánthó Péter

Poligráffal keresik a panaszkodó tűzoltót

3

Hír TV

Teljes a homály a nyugdíjasoknak ígért pénz körül

4

Zubor Zalán

A régióban egyedül az Orbán-kormány ment bele a kínaiak pocsék üzletébe

5

Hír TV

Korózs: Félrevezette a kormány a nyugdíjasokat

6

Hír TV

Razzia volt a Mall.hu-nál