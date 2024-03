Korányiék a CNN és az NBC News vezetőit is irányíthatták

Megosztás itt:

Az X-en megosztott videón Eric Koch arról beszélt, hogy az NBC News esetében például az elnöknél folytatott lobbival érte el, hogy a Soros-pénzekkel kitömött szervezet akarata szerint lejárató anyagokat közöljenek Magyarországról a 2022-es választás kampányában. Egy másik felvételen Koch arról számolt be, hogy a szerkesztőségek alsóbb szintjeit – mintegy 1500 újságírót – is folyamatosan bombázták a hazánkat kedvezőtlen színben feltüntető narratívával.

Hatékony lobbi a balliberális médiaelitnél

Valóban hatékony lehetett Koch lobbija, hiszen a CNN és az NBC News is – amelynek egyébként Noah Oppenheim volt az elnöke 2017 és 2023 között – a magyar kormánnyal szemben erősen elfogult cikkeket közölt a 2022-es választás környékén. A tévécsatornák a magyar kormányfőt Vlagyimir Putyin orosz elnök szoros szövetségesének, sőt barátjának igyekeztek beállítani, Orbán Viktort pedig autoriter és keményvonalas vezetőnek aposztrofálva azt sulykolták, hogy Magyarországon diktatúra van kiépülőben.

Másfél ezer újságírót bombáztak a propaganda anyagaikkal

A médiumok csúcsvezetőinél folytatott lobbi mellett Eric Koch a szerkesztőségek alsóbb szintjeit is célba vette az A4D-féle propaganda anyagokkal. Mint a Mandiner megírta, a hivatkozott videó egy másik részén az aktivista arról számolt be, hogy a többi között az Associated Press, a Bloomberg, az AFP, a The New York Times, valamint a The Washington Post mintegy 1500 (!) különböző újságíróját bombázta folyamatosan a terjeszteni kívánt cikkekkel.

Egy korábban közölt felvételen az A4D partnere azt is kifejtette, hogy azért kívánták az amerikai közvéleményt Orbán Viktor ellen fordítani, mert a magyar kormányfő népszerűsége ugrásszerűen nő az USA-ban, s már a Republikánus Párt is a magyar vezetőhöz igazítva alakítja ki a programját. A miniszterelnök lejáratását elérendő, Koch például az Egyesült Államok legfrekventáltabb híroldalára, a Yahoo News-ra is íratott egy cikket egy fehér házi tudósítóval.

