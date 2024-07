Korábbi vélekedése ellenére Magyar Péter azt mondta, volt értelme felvenni a képviselői mandátumot + videó

Megosztás itt:

Volt értelme felvenni európai parlamenti mandátumát – ezt állítja Magyar Péter.

Szerintem az első hét is azt igazolta, azok a találkozók, azok a szövetségkötések amik három nap alatt megvalósultak, meg előtte egy-két napot egyeztettünk azt igazolja.

A közelmúltban azonban még egészen máshogy tekintett az Uniós munkára a politikus. Egyenesen azt állította nem fordulhat elő olyan helyzet, ami miatt ő megváltoztatná döntését.

ATV: Már többször lenyilatkozta, hogy Brüsszelbe nem megy. Ezt fenntartja?

Magyar Péter: Fenntartom, persze.

ATV: Nem adódhat elő olyan helyzet, hogy kimenjen Brüsszelbe?

Magyar Péter: Szerintem nem adódhat elő ilyen helyzet.

Tavaly nyáron egy ismerősével csetelve elmondta: csak egy kifizetőhelyként tekint az EP-re. Az uniós képviselőségről pedig úgy fogalmazott: az a legnagyobb kamuállás a világon, havi húszezer euróért.

Nem először erőszakolta meg a saját ígéreteit, sőt úgy tűnik, hogy most már túlzásba is viszi azt, hogy az ígéreteivel pontosan az ellenkezőjét teszi. Ugye és mi történt, beült először is az Európai Parlamentbe, amit sokat bírált és értéktelennek minősítette az Európai parlamenti képviselőséget, majd éppen friss hír, hogy alelnöki pozíciót is vállalt egy bizottságban – erről már a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója beszélt.

Boros Bánk Levente rámutatott: Magyar Péter Uniós szerepvállalása felveti azt a kérdést, hogy tud majd részt vállalni a belpolitikában.