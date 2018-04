Korábban hal a magyar, mint az uniós átlag

REGGELI JÁRAT KEDDEN IS 5.50-TÕL. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 6.30 - A KÚRIÁHOZ FORDULT JOGORVOSLATÉRT A JOBBIK A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA MIATT. - VENDÉG: PINTÉR TAMÁS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 6.40 - EGYKORI KÓRHÁZIGAZGATÓ AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN. - VENDÉG: LÁSZLÓ IMRE EGÉSZSÉGÜGYI KABINETVEZETÕ, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 8.30 - A PERONON: KUNHALMI ÁGNES, AZ MSZP BUDAPESTI ELNÖKE LEMONDOTT TISZTSÉGÉRÕL MÉSZÁROS LÕRINC, FELCSÚT MILLIÁRDOS POLGÁRMESTERE. PATYI ANDRÁS: A FELLEBBEZÉSEK ALAPJÁN EGY SZAVAZÓKÖRBEN SEM KELLETT ÚJRASZÁMLÁLÁST ELRENDELNI. A VÁLASZTÁS UTÁN SORRA KÜLDIK A KORMÁNYKÖZELI SAJTÓORGÁNUMOK A HELYREIGAZÍTÁSOKAT AZ ÁLLAMI HÍRÜGYNÖKSÉGNEK. NÉGYSZER ANNYIAN KERESTEK A VÁLASZTÁSOK UTÁN KÜLFÖLDÖN MUNKÁT, MINT KORÁBBAN. ORBÁN VIKTOR: OLYAN ORSZÁGOT KELL ÉPÍTENI, AHOL A MUNKÁSOKNAK ÉS A MUNKÁNAK BECSÜLETE VAN. PARRAGH LÁSZLÓ: LEGYEN NYITOTT A FELSÕOKTATÁS A JÓ SZAKMUNKÁSOKNAK! ELLENZÉKI KEREKASZTAL LÉTREHOZÁSÁT JAVASOLTA AZ MSZP-PÁRBESZÉD AZ LMP KEZDEMÉNYEZÉSÉRE ÖSSZEÜLÕ ELLENZÉKI TÁRGYALÁSON. JOBBIK: A KÖZMÉDIA MÛKÖDÉSÉNEK VEZÉRELVE LÉNYEGÉBEN AZ ÖNCENZÚRA, ILLETVE AZ ORBÁN VIKTORHOZ ÉS A FIDESZHEZ VALÓ LOJALITÁS. BRÓDY GÁBOR, AZ MSZP VÁLASZTMÁNYÁNAK TAGJA ELINDUL A PÁRT ELNÖKI TISZTSÉGÉÉRT. KÖZBESZERZÉS NÉLKÜL KILENC DARAB HASZNÁLT MENTÕHELIKOPTERT VÁSÁROLT A KORMÁNY 13 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN. MÉG 660 MILLIÁRD FORINT MEHET EL A MEG NEM RENDEZETT BUDAPESTI OLIMPIA PROJEKTJEIRE ZOOM.HU. ORVOSI SZAKLAP: A MAGYAR KORMÁNY EGYRE KEVESEBBET KÖLT AZ EGÉSZSÉGÜGYRE, AMIÉRT A MAGYAROK AZ EGÉSZSÉGÜKKEL FIZETNEK. TOVÁBBRA SEM NYILVÁNOSAK A PAKSI BÕVÍTÉS DOKUMENTUMAI NÉPSZAVA. MINDEN MÁSODIK EU-N KÍVÜLI LAKÁSKÉRELMET KÍNAIAK ADNAK BE MAGYARORSZÁGON VG.HU. AFRIKAI SERTÉSPESTIS VÍRUSÁT MUTATTA KI EGY HEVES MEGYÉBÕL ÉRKEZETT VADDISZNÓTETEMBEN A NÉBIH LABORATÓRIUMA. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KEVESEBB PÉNZZEL TÁMOGATNÁ MAGYARORSZÁGOT ÉS LENGYELORSZÁGOT, MERT NEM TELJESÍTIK A JOGÁLLAMISÁG FELTÉTELEIT. KISFIA SZÜLETETT KATALIN BRIT KIRÁLYI HERCEGNÉNEK ÉS VILMOS HERCEGNEK. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGON PANASZOLTA BE A ROMÁN ÁLLAMFÕT A SZOCIÁLLIBERÁLIS KORMÁNY, AMIÉRT NEM VÁLTOTTA LE A KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZT. PERE ÚJRATÁRGYALÁSÁT KÖVETELI A NÉPIRTÁSÉRT ELÍTÉLT VOLT SZERB ELNÖK A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉKEN. 20 ÉV BÖRTÖNT KAPOTT SALAH ABDESLAM A 2016-OS BRÜSSZELI LÖVÖLDÖZÉSÉRT. ABDESLAM A 2015-ÖS PÁRIZSI TERRORTÁMADÁSOK UTOLSÓ ÉLÕ ELKÖVETÕJE. MEGHALT EGY 29 ÉVES FÉRFI A TEGNAPI LONDON MARATHON KÖZBEN, MIUITÁN ÖSSZEESETT KÖZÖLTÉK A SZERVEZÕK. 36, ZÖMÉBEN KÍNAI TURISTA HALT MEG, MIKOR A BUSZUK LEZUHANT EGY HÍDRÓL ÉSZAK-KOREÁBAN. ELSÕ OLVASATBAN ELFOGADTA AZ ÚJ BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNYTERVEZETET A FRANCIA NEMZETGYÛLÉS. KÉZLEVÁGÁSSAL BÜNTETNÉ AZ EGYIK MEXIKÓI ELNÖKJELÖLT AZOKAT, AKIK A KÖZPÉNZHEZ, KÖZJAVAKHOZ NYÚLNAK. MARIO ABDO BENÍTEZ KORMÁNYPÁRTI JELÖLT NYERTE AZ ELNÖKVÁLASZTÁST PARAGUAYBAN. AZ ELLENZÉKI TÜNTETÉSEK HATÁSÁRA LEMONDOTT ÖRMÉNYORSZÁG MINISZTERELNÖKE. KATONÁK EGY CSOPORTJA IS CSATLAKOZOTT A JEREVÁNI KORMÁNYELLENES TÜNTETÕKHÖZ. 68 ÉVES KORÁBAN MEGHALT MAGYARI BÉLA KIKÉPZETT ÛRHAJÓS. ÉLETÉNEK 78. ÉVÉBEN ELHUNYT CSETE ILDIKÓ, MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS TEXTILMÛVÉSZ. ELÕZETESBE KERÜLT EGY FÉRFI, AKI KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÁSA UTÁN HALÁLRA GÁZOLT EGY NÕT DUNAKESZIN. ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK AZT A FÉRFIT, AKI EGY FEJSZÉVEL AGYONVERTE A SZOMSZÉDJÁT 2016 MÁJUSÁBAN, TÚRONYBAN. EGY KAMION ÉS EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 4-ES FÕÚTON, CEGLÉD TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGHALT.