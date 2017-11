Könnyeivel küszködve fejezte ki részvétét Marcon

Könnyeivel küszködve fejezte ki részvétét az áldozatok hozzátartozóinak Emmanuel Macron. A francia elnök az egész országgal együtt a 133 halálos áldozatot követelő 2015 novemberében történt merényletekre emlékezik. A legtöbben a Bataclan nevű szórakozóhelyen vesztették életüket egy amerikai rockzenekar koncertjén.

A megemlékezésen az együttes frontembere is részt vett. „A szívem ide húz. Szeretem ezt a helyet. A francia nép tette lehetővé számunkra, hogy folytassuk. Nagyon köszönöm” – fogalmazott Jesse Hughes, az Eagles of Death Metal énekese.

Az összehangolt támadásokért az Iszlám Állam vállalta a felelősséget. A merényletek feltételezett kitervelője és egyetlen túlélője, Salah Abdeslam jelenleg 24 órás felügyelet alatt áll a börtönben, mert a hatóságok attól tartanak, hogy öngyilkosságot követhet el. Egyelőre nem volt hajlandó vallomást tenni, és a nyomozók várhatóan csak 2019-re készülnek el a terhelő bizonyítékokat tartalmazó dosszié összeállításával.

Közben a francia muszlim közösség is az áldozatokra emlékezett, és ismét elítélte a terrorcselekményeket elkövető radikális iszlamistákat. „Az áldozatok hozzátartozóinak szeretnénk üzenni. Az elmúlt négy évben négyszáz áldozatot követeltek támadások, Franciaországban 130-an haltak meg, és a hozzátartozóknak most azt üzenjük, hogy mellettük állunk, elítéljük ezeket a bűnözőket, barbárokat és gyilkosokat, akik nem is tekinthetők muszlimnak, semmi közük a vallásunkhoz” – hangoztatta Hassen Chalghoumi hitszónok.

A merényletsorozat óta a francia kormány szigorú terrorellenes intézkedéseket hozott, a rendőrök nagyobb hatáskört kaptak a házkutatások végzésére, a gyanúsítottak megfigyelésére és a dzsihadista propagandát terjesztő mecsetek bezáratására.