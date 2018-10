Komoly ára lenne a brexit-megállapodás elmaradásának

2018. OKTÓBER 24., SZERDA 1956 NEM EMLÉK, HANEM A SZÍVÜNK ÉS A GERINCÜNK MONDTA ÜNNEPI BESZÉDÉBEN ORBÁN VIKTOR. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL: ÁDER JÁNOS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA UTAZOTT, BESZÉDET MOND A HELYI MAGYAROK ÁLTAL RENDEZETT OKTÓBER 23-AI ÜNNEPSÉGEN FLORIDÁBAN. VOLNER JÁNOS: FOLYAMATOSAN ZSUGORODIK A JOBBIK M1. TOJÁSSAL DOBÁLTÁK MEG A JOBBIKOSOK A MAGYAR TELEVÍZIÓ KUNIGUNDA UTCAI ÉPÜLETÉT, AHOVA HADHÁZY ÁKOS SZERVEZETT ELLENZÉKI TÜNTETÉST. A TÜNTETÕK A MAGYAR TELEVÍZIÓ ÉPÜLETÉTÕL A FIDESZ LENDVAY UTCAI SZÉKHÁZÁHOZ VONULTAK. DK: AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜL ÉLÕ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK, NE SZAVAZHASSANAK A JÖVÕ ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON. A TANDÍJMENTES FELSÕOKTATÁSÉRT TARTOTT TÜNTETÉST BUDAPESTEN AZ LMP IFJÚSÁGI SZERVEZETE. A JOBBIK-FRAKCIÓ VOLT ALELNÖKE ÉS A KOSDI POLGÁRMESTER IS KILÉP A JOBBIKBÓL ÍRTA VOLNER JÁNOS KÖZÖSSÉGI OLDALÁN. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER ÉS TÓTH BÉLA ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ,FELAVATTA A 7,2 MILLIÁRDOS BERUHÁZÁSSAL ÉPÜLT ÚJ TÉSZTAGYÁRAT A GYERMELYI ZRT. TELEPÉN. AMELYHEZ A KORMÁNY 2,4 MILLIÁRD FORINT TÁMOGATÁST ADOTT. MANFRED WEBER: ELFOGADHATATLAN ÖSSZEMOSNI A JOGÁLLAMISÁG MIATT INDÍTOTT UNIÓS ELJÁRÁSOK VITÁIT A MIGRÁCIÓS POLITIKÁVAL. KOSZORÚZÁSSAL EMLÉKEZETT AZ ’56-OS FORRADALOMRA A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG ÉS AZ UKRAJNAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG UNGVÁRON. A JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ OLASZ KORMÁNYT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. A TERRORIZMUSRÓL, A MIGRÁCIÓRÓL ÉS AZ EZEKET SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNYKEZÉSRÕL EGYEZTETETT JERUZSÁLEMBEN TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ. THE NEW YORK TIMES: ROBBANÓSZERKEZETET TALÁLTAK SOROS GYÖRGY HÁZÁNÁL, A LEVÉLLÁDÁBAN. NEMZETISÉGI VISZÁLY SZÍTÁSA MIATT INDUL ELJÁRÁS KÁRPÁTALJÁN A MAGYARELLENES ÓRIÁSPLAKÁTOK ÜGYÉBEN. JAVASLATOT TETT AZ AMERIKAI ELNÖKKEL, A NOVEMBER 11-ÉN, PÁRIZSBAN MEGTARTANDÓ MEGBESZÉLÉSRE VLAGYIMIR PUTYIN. SZERGEJ LAVROV: MOSZKVA MAGYARÁZATOT VÁR WASHINGTONTÓL AZ INF-SZERZÕDÉS JÖVÕJÉVEL KAPCSOLATBAN. NYIKOLAJ PATRUSEV: MOSZKVA KÉSZ EGYÜTTMÛKÖDNI AZ INF-SZERZÕDÉSSEL KAPCSOLATOS KIFOGÁSOK ÜGYÉBEN. A CIA IGAZGATÓJA TÖRÖKORSZÁGBA UTAZOTT A SZAÚD-ARÁBIAI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁNAK ÜGYÉBEN. TÖRÖK ÁLLAMFÕ: ELÕRE ELTERVEZTÉK A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁT. SPANYOL VÉDELMI MINISZTER: AZ EMBERI JOGOK SÚLYOS MEGSÉRTÉSE DZSAMÁL HASOGDZSI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSA. A MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ SZEMÉLYES TÁRGYAIRA BUKKANHATOTT A TÖRÖK-SZAÚDI NYOMOZÓCSOPORT EGY KÜLKÉPVISELETHEZ TARTOZÓ AUTÓBAN. AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER: WASHINGTON MEGVONJA A VÍZUMOT AZOKTÓL, AKIK FELELÕSEK DZSAMÁL HASOGDZSI SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ HALÁLÁÉRT. AUSZTRIÁBAN BEKÉRETTÉK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBA SZAÚD-ARÁBIA BÉCSI NAGYKÖVETÉT MTI. IRÁNI ÁLLAMI HÍRÜGYNÖKSÉG: RIJÁD NEM ÖLTE VOLNA MEG DZSAMÁL HASOGDZSIT, HA NEM ÉLVEZNÉ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÉDELMÉT. THERESA MAY: A KILÉPÉSI MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET 95 SZÁZALÉKBAN ELKÉSZÜLT. A BRIT TUDÓSOK FELE NEM BIZTOS ABBAN, HOGY NAGY-BRITANNIÁBAN MARAD A BREXIT UTÁN MTI. A NÉMET KORMÁNY A JÖVÕ ÉV ELEJÉRE MEGTEREMTI A DÍZELAUTÓK ÁTALAKÍTÁSÁNAK JOGI FELTÉTELEIT MTI. BLOOMBERG: A FACEBOOK ÉS A TWITTER EDDIG NEM TAPASZTALT KÍNAI BEAVATKOZÁST AZ IDEI AMERIKAI VÁLASZTÁSOKBA. EGY EMBER MEGHALT, KETTEN SÚLYOS, KETTEN PEDIG KÖNNYEBB SÉRÜLÉST SZENVEDTEK, AMIKOR ÉJSZAKA EGY KOCSI LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL ÉS FELBORULT JÁSZFÉNYSZARU ÉS ZSÁMBOK KÖZÖTT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM SZEMÉLYAUTÓ A 4-ES FÕÚTON, VECSÉSNÉL, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ VESZPRÉM MEGYÉBEN, ZIRCNÉL, A BALESETBEN TÖBB EMBER MEGSÉRÜLT. ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET: A CSAPADÉKOS IDÕJÁRÁSNAK KÖSZÖNHETÕEN ORSZÁGSZERTE JAVULT A LEVEGÕ MINÕSÉGE.