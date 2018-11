Kommunista diktátorok csúcstalálkozója

2018. NOVEMBER 5., HÉTFÕ AZONNALI HATÁLLYAL MEGVONTA A ZÖLD HÍD KFT. SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYÉT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT. AZ INDOKLÁS SZERINT A ZÖLD HÍD NEM ALKALMAS A KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRE. DK: AZ UKRAJNÁBÓL KIUTASÍTOTT BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZUL SZÁMOLJON BE ARRÓL, HÁNY KÁRPÁTALJÁN ÉLÕ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRT FENYEGET VESZÉLY. LMP: A KORMÁNYNAK SÜRGÕSEN CSELEKEDNIE KELL A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLEN. AZ MSZP TÁMOGATJA A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK MEGADÓZTATÁSA ELLENI DEMONSTRÁCIÓT. ELISMERI A KORMÁNY A SZAKSZERVEZETEK JAVASLATÁT A MINIMÁLBÉR EMELÉSÉRÕL MAGYAR IDÕK. ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM, LEHET PÁLYÁZNI A HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK CSERÉJÉRE. A KORMÁNY KÉTMILLIÁRD FORINT VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ TÁMOGATÁSSAL JÁRUL HOZZÁ A PROGRAMHOZ. NOVÁK: A HÉTEN INDUL A GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ. A POSTA A NAPOKBAN MEGKEZDI A KÉRDÕÍVEK KÉZBESÍTÉSÉT. ITM: CSÖKKEN A JOGSÉRTÉSEK ARÁNYA AZ E-KERESKEDELEMBEN, AMI AZ ELLENÕRZÉSEKNEK IS KÖSZÖNHETÕ. 40 MRD FT-OT FORDÍT A KORMÁNY A FIATALOK ÉS AZ ÁLLÁSKERESÕK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁRA MAGYAR KÖZLÖNY. NAK: DECEMBER VÉGÉIG KELL BEJELENTENI A 2500 NM-NÉL NAGYOBB GYÜMÖLCSÖSÖKET, A HATÁRIDÕ ELMULASZTÁSA 50 EZRES BÍRSÁGGAL JÁRHAT. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK KÍNÁBA UTAZOTT A SANGHAJBAN MEGNYÍLÓ ELSÕ KÍNAI NEMZETKÖZI IMPORT EXPO ESEMÉNYEIRE. ORBÁN VIKTOR: KÖZÉP-EURÓPA GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSE KÉTSZER NAGYOBB AZ EURÓPAI ÁTLAGNÁL, AMIRE KÍNA IS FELFIGYELT. AZ IMPORTVÁM CSÖKKENTÉSÉRE ÉS A KÍNAI PIACHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEGKÖNNYÍTÉSÉRE TETT ÍGÉRETET HSZI CSIN-PING KÍNAI ELNÖK. IRÁNI ELNÖK: IRÁN MEG FOGJA SÉRTENI AZ AMERIKAI SZANKCIÓKAT, ÉS TOVÁBBRA IS FOG KÕOLAJAT ÉRTÉKESÍTENI. BEFEJEZÕDÖTT A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS SZERBIÁBAN. KÉT LISTA JELÖLTJEI KÖZÜL VÁLASZTHATTÁK KI A VAJDASÁGI MAGYAR NEMZETI TANÁCS LEENDÕ 35 TAGJÁT. SZERB KÜLÜGYMINISZTER: A NYUGATI ORSZÁGOK AZT KÉRIK SZERBIÁTÓL, HAGYJON FEL AZ ALBÁNOKAT "IRRITÁLÓ" DIPLOMÁCIAI TEVÉKENYSÉGÉVEL. A LENGYEL HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK MÁSODIK FORDULÓJA MEGERÕSÍTETTE, HOGY A NAGYVÁROSOKBAN MEGTÖRHETETLEN A KORMÁNYELLENESSÉG. VEZETÕ KUTATÓ: FOLYAMATOSAN AZ ÖSSZEOMLÁSSAL KÜZD A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT. SZAKÉRTÕ: CSAK A HATÁRNÁL LEHET MEGÁLLÍTANI AZ AMERIKA FELÉ TARTÓ KARAVÁNT. SZÓVIVÕ: VISSZAHÍVTA NAGYKÖVETÉT AZ EU TANZÁNIÁBÓL ÉS FELÜLVIZSGÁLJA KAPCSOLATAIT AZ ORSZÁGGAL, A MELEGEKKEL SZEMBENI FELLÉPÉS MIATT. EGY HÓNAP MÚLVA LESZ EREDMÉNYE A 189 EMBER ÉLETÉT KÖVETELÕ INDONÉZ LÉGIKATASZTRÓFA KIVIZSGÁLÁSÁNAK. APJUK HOLTTESTÉT KÉRIK DZSAMÁL HASOGDZSI FIAI, SZAÚD-ARÁBIÁBAN AKARJÁK ELTEMETNI A MEGGYILKOLT ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓT. AMERIKAI TISZTVISELÕK: SAJÁT NÖVENDÉKE LÕTT LE EGY AMERIKAI KIKÉPZÕTISZTET AFGANISZTÁNBAN. 70 BRIT ÜZLETI VEZETÕ KÖZÖS LEVÉLBEN KÖVETEL NÉPSZAVAZÁST A BREXIT FELTÉTELEIRÕL THE SUNDAY TIMES. MAGYAR KERESKEDELMI KÖZPONTOT NYITOTT SZIJJÁRTÓ PÉTER SANGHAJBAN. TÖBB MINT 20 EMBER MEGHALT, KÖZTÜK EGY CSALÁD 9 TAGJA A PALERMO TÉRSÉGÉT SÚJTÓ ÁRADÁSOKBAN, KÉT EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. PHENJAN ATOMFEGYVER-FEJLESZTÉSEI FELÚJÍTÁSÁVAL FENYEGETÕZIK AZ AMERIKAI SZANKCIÓK MIATT. EGYIPTOMI BELÜGYMINISZTÉRIUM: AZ EGYIPTOMI BIZTONSÁGI ERÕK TÛZPÁRBAJBAN MEGÖLTEK 19 ISZLAMISTA SZÉLSÕSÉGEST. KÖZTÜK AZOKAT IS, AKIK ELKÖVETTÉK A KOPT KERESZTÉNY ZARÁNDOKOK ELLENI GYILKOS MERÉNYLETET. KUTATÓ: A FELJELENTÕK AZ ISTENKÁROMLÁST TILTÓ TÖRVÉNYT ARRA HASZNÁLJÁK FEL PAKISZTÁNBAN, HOGY KONCEPCIÓS ÜGYEKET KREÁLVA BÁNJANAK EL ELLENSÉGEIKKEL. VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT ÉS A VILLAMOSSÍNEKRE SODRÓDOTT EGY AUTÓ A HUNGÁRIA KÖRÚT ÉS A MOGYORÓDI ÚT KERESZTEZÕDÉSÉBEN. TÖBB JÁRMÛ ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN KEREKHARASZTI KÖZELÉBEN, EGY SZEMÉLY MEGSÉRÜLT, AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZON NAGY A TORLÓDÁS. ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI SZÓVÁLTÁS UTÁN ÉLETVESZÉLYESEN MEGSZÚRTA ISMERÕSÉT ZUGLÓBAN POLICE.HU. BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.: HÉTFÕTÕL MÁR CSAK ÓRÁNKÉNT JÁR A BALATONI KOMP SZÁNTÓD ÉS TIHANY KÖZÖTT.