Kolumbiában 34 katonát raboltak el

Pedro Sánchez védelmi miniszter azt mondta: a hadsereg "minden lehetséges eszközt bevet" a Guaviare tartományban fogva tartott katonák szabadon bocsátása érdekében, és 5000 dolláros jutalmat ajánlott fel azoknak, akik információkkal segítenek megtalálni az elrablást kitervelő lázadók vezetőit.

Az elrabolt katonák egy szombaton indított hadműveletben vettek részt, amelynek célja azoknak a felkutatása, akik csütörtökön robbantásos merényletet követtek el egy támaszpont ellen. A merényletben hat civil meghalt és hatvanan megsebesültek.

Alig néhány órával a csütörtöki robbantások előtt támadás ért egy rendőrőrsöt Medellín városban, a kialakult összecsapásban 13 rendőr életét vesztette. A gerillák lelőttek egy rendőrségi helikoptert is, amely - egy másik helikopterrel együtt - rendőrosztagokat szállított a térségbe kokainültetvények megsemmisítésére.

A hatóságok szerint e merényleteket két olyan csoport tagjai követték el, amelyek kiváltak a kormánnyal 2016-ban békemegállapodást aláírt FARC szélsőbaloldali szervezetből.

Kolumbia a világ legnagyobb kokaintermelője. Bár a biztonsági helyzet javult annak hatására, hogy a kormány és a FARC békeszerződést kötött, az ország egyes részeit még mindig illegális fegyveres csoportok tartják a kezükben.

MTI