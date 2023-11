Megosztás itt:

Az orosz politikus kitért arra, hogy ma már lehetetlen nem arról írni, hogy mennyire korrupt is Ukrajna, hiszen mélyen az.

Szerinte a legnagyobb nevetést az országban az válthatta ki, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök irodájának vezetője, Andrij Ermak azt mondta, hogy az ukrán legfelsőbb vezetésben nincs korrupció.

Bárki, akinek bármi köze volt Ukrajnához, tudja, hogy az egy olyan ország, amely a társadalom minden szintjén korrupt. Az erőfeszítések ellenére nem áll készen a csatlakozásra, hatalmas belső reformfolyamatokra van szüksége

− erről beszélt korábban Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság előző elnöke is, aki szerint senkinek nem tenne jót Ukrajna EU-csatlakozása.

De nem csak Juncker az, aki élesebb hangot ütött meg a kérdésben, hiszen az amúgy Ukrajnát feltétel nélkül támogató nyugati politikai vezetők és pénzemberek is elvárják az ukrán vezetéstől, hogy szabjon gátat a határain belül uralkodó korrupciónak.

A háború olyan újabb utakat nyitott meg a korrupciónak, amik addig nem voltak ismertek, és az ország olyan morális mélységbe zuhant, aminek nem látni a végét. Seymour Hersh többszörös Polk- és Pulitzer-díjas oknyomozó újságíró arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán központi vezetés által üzemeltetett korrupciós hálózat megközelítőleg négyszázmillió dollárt sikkasztott el az Egyesült Államok által nyújtott üzemanyag-támogatásokból. Hersh szerint az amerikai vezetés kezdettől fogva tudott a visszaélésekről, de sokáig elnézték ezt.

Visszatérve a Klisas-interjúra, az orosz politikus emlékeztetett arra, hogy az ukrán sajtó sokat írt a védelmi minisztériumban történt jogsértésekről abban az időszakban, amikor az osztályt Alekszej Reznikov vezette.

– Az ukrán rendfenntartó szerveknek azonban sokáig nem volt kifogásuk a tárcavezető ellen

– mondta Klisas.

Ám szeptemberben leváltották Alekszej Reznikovot és vele együtt egy sor miniszterhelyettest is. Zelenszkij, mondhatni, nagytakarítást végzett az ukrán védelmi minisztériumban. Reznikov közel két évig vezette a tárcát, ám már a háború kirobbanását követően is rengeteg hír látott napvilágot, amiben a nyugati katonai támogatások laza kezelése volt a középpontban, és több jelentés szerint pedig nem mindig oda értek a pénzek, ahova tervezték őket vagy pedig túlárazottan vettek az ukránok rossz minőségű termékeket.

Egy időben pedig rengeteg történetet lehetett arról hallani, hogy a sorozótisztek kenőpénz elfogadásáért hajlandók voltak nem besorozni valakit. Így az összes sorozóbizottság elnökét leváltották, hogy Zelenszkij szerint harcosokat állítsanak a helyükre, akik nem korruptak.

De a korrupció árnyéka még a minisztériumoknál is magasabbra vetül. Rengetegszer látni az ukrán first ladyt, Olena Zelenszkát, ahogy férjét kíséri a különböző országokba, ahol az ukrán elnök a háború további finanszírozását próbálja elintézni, míg ő a legdrágább ruhákat szerzi be. Több ezer dolláros ruhákban jelenik meg a különböző rendezvényeken, a Vouge magazinba is pózolt korábban. Az ukrán Elle magazin pedig szívesen dicséri is az elnök feleségének ruháit.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Anatolii Stepanov)