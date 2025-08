Kizárják és vegzálják a Magyar Pétert kérdezni próbáló újságírókat a Tisza Párt rendezvényein + videó

Megosztás itt:

Magyar Péter rendszeresen hozza kényelmetlen helyzetbe a sajtó munkatársait, amikor azok kritikus kérdéseket tesznek fel neki- erről a kormányszóvivő beszélt a Harcosok órájában.

A Tisza Párt elnöke korábban többször is sértegette az őt kérdezni próbáló újságírókat, akiket sokszor még a rendezvényeikről is kizártak.

Hogy kevesen voltak az erdélyi rendezvényen, azt pedig a Magyar Péter testvére által alapított Kontroll nevű weboldal felvételei is bizonyítják. A csatorna által megosztott drón felvételeken is jól látható, hogy alig 100-an lézengtek a színpad körül.

Pedig többen is voltak, akik szívesen ott lettek volna, de a szervezők ezt nem engedték. Az eseményről tudósítani szeretett volna a Hír TV, a Magyar Nemzet és más romániai magyar sajtóorgánum is. Munkatársaikat azonban kiküldték a rendezvényről, vagy be sem engedték. Sőt a pártelnök gyakran agresszíven lép fel a neki nem tetsző újságírókkal szemben.