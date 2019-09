Kizárhatja a kormánnyal ellenszegülő képviselőket a brit Konzervatív Párt

Kizárná a brit konzervatív párt frakciójából azokat a képviselőket, akik nem támogatják a kormány Brexit-törekvéseit – erről a brit lapok számoltak be. Az ellenzéki Munkáspárt ugyanis a héten olyan törvénytervezetet akar beterjeszteni, ami megakadályozná, hogy a szigetország megállapodás nélkül lépjen ki az Európai Unióból. Sajtóértesülések szerint a kormány álláspontja ellen szavazó Tory képviselőket kizárhatják a Konzervatív Pártból.

A hétvégén is folytatódtak a tüntetések Nagy-Britannia-szerte. A demonstrációk azután kezdődtek, hogy a brit miniszterelnök kérvényezte, majd meg is kapta II. Erzsébet királynő jóváhagyását arra, hogy október 14-ig több mint egy hónapra szüneteljen a londoni törvényhozás ülésezése. Az ellenzéki Munkáspárt, és a Konzervatív Párt több képviselője szerint is Boris Johnson ezzel a lépéssel elejét akarja venni annak, hogy törvényt hozhassanak a megállapodás nélküli Brexit megakadályozására.

A brit parlament a nyári szünet után kedden ül össze először, a Munkáspárt pedig várhatóan még a héten beterjeszt egy erre vonatkozó törvényjavaslatot.

„Nem mennék bele most a részletekbe, de a törvénytervezet célja világos, azt szolgálja, hogy ne léphessünk ki megállapodás nélkül a Közösségből. Ez persze az október 31-i határidő eltolását kívánja meg, de ez csak egy rövid, egyszerű gyakorlat lenne, hogy ne zuhanjunk ki alku nélkül.” – mondta a Munkáspárt Brexit-ügyi árnyékminiszterjelöltje.

Boris Johnson azonban megválasztása óta kitart amellett az álláspontja mellett, miszerint a brexit október 31-i határidején, új megállapodással, vagy anélkül, de mindenképp kivezeti országát az unióból. A kabinetügyi miniszter, Michael Gove úgy fogalmazott, a kormány nem garantálja, hogy aláveti magát egy ilyen törvény rendelkezéseinek.

„Előbb lássuk, mit tartalmaz a törvény. Egyelőre ez egy zsákbamacska, látnunk kell, mivel hozakodik elő az ellenzék – bár a szándékokat már ismerjük.” – fogalmazott a konzervatív párti miniszter.

A Munkáspárt brexit-ügyi árnyékminisztere twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott, egy kormány sem áll a törvények felett, és lélegzetelállítónak nevezte azt, hogy a kabinet egyik minisztere ezt nem tudja megerősíteni.

Brit sajtóértesülések szerint ráadásul a kormány kizárná frakciójából azokat a tory képviselőket, akik szembefordulnak vele a tervezetről tartandó szavazáson.

A kabinet ellen lázadó törvényhozóknak akár azt is megtiltanák, hogy a következő választáson a konzervatív párt színeiben induljanak. A kormánypártnak azonban jelenleg mindössze egyetlen fős többsége van az alsóházban, így, ha ezt az ígéretet valóban betartja, könnyen kisebbségbe kerülhet. Ebben az esetben pedig előrehozott választásokra kerülhet sor.

